Könyvbemutató

A baróti Tortoma Kiadó és a málnási polgármesteri hivatal szervezésében március 23-án, szerdán 18 órától Málnáson a tanács ifjúsági termében bemutatják Kisgyörgy Zoltán Erdővidék és Székföld, valamint Alsó-Háromszék című útikönyveit.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház e heti előadásai: ma 19 órától a kamarateremben arimtia.doc – költészet.ma – kortárs költők verseiből (rendező: Kolcsár József); szerdán 19 órától a nagyteremben The Tiger Lillies, Phelim McDermott, Julian Crouch: Jógyerekek képeskönyve – junk-opera (rendező: Hegymegi Máté, korhatár: 16+); vasárnap 19 órától a nagyteremben, színpadra épített nézőtérrel Maria Wojtyszko: Sam, avagy felkészülés a családi életre (rendező: Bocsárdi László) – előadás a színházi világnap alkalmából, korhatár: 14+).

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház e heti műsora: kedden 19 órától a Háromszék Táncstúdióban Pam param (koncepció, koreográfia: Andrea Gavriliu); csütörtökön 19 órától a Háromszék Táncstúdióban LIFT (rendező-koreográfus: Fehér Ferenc, korhatár: 14+); vasárnap 18 órától a Háromszék Táncstúdióban Are we human or are we dancers? (koreográfus: Ioana Marchidan) – előadás a színházi világnap alkalmából. Jegyek a biletmaster.ro oldalon, a városi szervezőirodában vagy előadás előtt a helyszínen kaphatók.

KOVÁSZNA. A Városi Művelődési Házban 30-án, szerdán 18 órától a marosvásárhelyi Spektrum Színház és a Maros Művészegyüttes előadásában Tamási Áron: Boldog nyárfalevél (rendező: Török Viola, koreográfus: Varga János); 31-én, csütörtökön 18 órától marosvásárhelyi Spektrum Színház vendégjátéka – Bartis Attila: Amikor… Bogdán Zsolt kolozsvári Jászai Mari-díjas érdemes és kiváló művész előadásában. Az előadásokra a jegyek ára 25 lej, nyugdíjas- vagy diákkedvezménnyel 20 lej. Telefon: 0267 340 394, 0744 364 250.

ANDREI MUREȘANU SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi román színház új előadással várja a közönséget: Rainer Werner Fassbinder Petra von Kant keserű könnyei című alkotását Radu Nica rendezi. Az előbemutatóra március 30-án, szerdán 19 órától, a bemutatóra pedig március 31-én, csütörtökön 19 órától kerül sor.

Török nemzeti est Kézdivásárhelyen

A Zöld Nap Egyesület szervezésében március 22-én, kedden 18 órától a Vigadó Művelődési Ház dísztermében török nemzeti estre kerül sor. Az est házigazdája Petek Taykan, a Heal the Earth, Reloaded Edition! projekt törökországi önkéntese. Az érdeklődők megismerhetik a Kis-Ázsiában fekvő, gazdag történelmi múltú, 780 000 km2 területű Törökország kultúráját és hagyományait, betekintést nyerve az ország politikai helyzetébe és legfontosabb ünnepeibe is. Bővebben a zoldnap.info-n.

Tortoma Önképzőkör

Március 22-én, kedden 19 órától Baróton a Városi Művelődési Ház Bodosi Dániel Termében a víz világnapja alkalmából Székelyföld értékei, különös tekintettel a borvizekre címmel Jánosi Csaba geológus (Tusnád) tart vetített képes előadást. Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező.

Civil szervezetek és önkéntesek díjazása

A Civilek Háromszékért Szövetség – CIVEK minden évben díjazza az Év civil szervezetét, az Év önkéntesét. Az Év civil szervezete díjjal a 2021. év legsikeresebb civil programját lebonyolító nonprofit szervezetet jutalmazzák. A magánszemélyeknek kiosztandó Év önkéntese díj célja, hogy kedvező irányba mozdítsa az önkéntesség társadalmi megítélését. A kiírásra háromszéki civil szervezetek pályázhatnak, de jelölhetnek kívülálló személyek is. A jelöléshez-pályázáshoz kitöltött formanyomtatványt legkésőbb április 11-ig kell elküldeni a civilekharomszekert@­yahoo.com e-mail-címre.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi műsorán kedden: 16.15-től Pirula panda (magyarul beszélő) és 16.30-tól románul beszélő, 18.15-től Uncharted (magyarul beszélő), 18.30-tól Belfast (román feliratos), 20.30-tól Elk*rtuk (román felirattal), 20.45-től Rohammentő (román feliratos); szerdán: 16.15-től Pirula panda (magyarul beszélő), 16.45-től Katonadolog (román feliratos), 18.15-től Vegyél el (magyarul beszélő), 18.30-tól Uncharted (román feliratos), 20.30-tól Rémálmok sikátora (román feliratos), 20.45-től Toxikoma (román felirattal); csütörtökön: 16 órától A kuflik és az Akármi (magyar animációs családi film), 16.30-tól Pirula panda (románul beszélő), 17.30-tól Batman (román feliratos), 18.30-tól Donyeci történetek (román feliratos – a film jegybevételét a Művész mozi és a Digital Cube filmforgalmazó az ukrán menekültek megsegítésére ajánlja fel), 20.45-től Halál a Níluson (román feliratos), 21 órától Belfast (magyar feliratos). Pénztárnyitvatartás és telefonos helyfoglalás 10–13 és 15–21 óráig; telefon: 0787 526 102. Honlap: www. arta.cityplex.ro

Röviden

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. újraindítja vidéki lomtalanítási akcióját. Az e heti program: ma Sepsibükszádon, 22-én, kedden Mikóújfaluban, 23-án, szerdán Málnáson és Málnásfürdőn, 24-én, csütörtökön Sepsibodokon, 25-én, pénteken Oltszemen és Zalánban gyűjtik a hulladékot (háztartási, elektonikus és szelektív hulladékot: műanyag és fém, papír, üveg).

NYÍLT NAPOK A MIKÓBAN. A sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium a Kós Károly-épületekben nyílt napot szervez március 22-én, kedden az előkészítő osztályba készülő gyerekek, illetve szüleik számára. Várnak minden érdeklődőt az iskola dísztermébe a 18 órától kezdődő bemutatkozó beszélgetésre, azt követően pedig az előkészítő osztályok tantermeit is meg lehet nézni. Jelentkezni a 0267 312 793-as telefonszámon lehet 8–16 óráig. ♦ A nyolcadikosoknak március 23-án, 24-én és 25-én 12.30–14.30 óráig tartanak nyílt napot. Tájékoztatnak a kollégium életéről, az induló osztályokról, bemutatkoznak az osztályfőnökök, részt lehet venni egy-egy angol vagy német nyelvű foglalkozáson. Előzetes bejelentkezés a 0267 312 793-as telefonszámon.

NYÍLT NAPOK A VÍZHÁZAKNÁL. Március 22-én, a víz világnapján a Közüzemek Rt. nyílt napot tart a vízházainál. Várják az óvodák és 0–4. osztályok jelentkezését a secretariat@apacov.ro e-mail-címen, illetve a 0746 259 920-as telefonszámon.

LEVÉLSZAVAZATOK. Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Tanács Konsza Samu utca 21. szám alatti székházában munkanapokon 9–13 óráig gyűjtik a levélszavazatokat, segítenek a kísérőpapírok helyes kitöltésében is, majd a borítékokat biztonságban elszállítják a konzulátusra.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig az 1918. december 1. úti Salvia II. (telefon: 0267 313 112, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön a Sport utca 3. szám, 1/I/1. cím alatti Oral Care rendelőben (0267 708 465) egész héten 9–12 óráig; a Józef Bem utca 2/3/J/1. cím alatti Dent-Art rendelőben (0733 007 002) hétfőtől péntekig 12–18 óráig fogadják a sürgősségi eseteket.