Őshonos gyümölcsfák ajándékba

Az Egy gyümölcsfa a jövő nemzedéknek elnevezésű programot a Háromszéki Közösségi Alapítvány (HKA) indította tíz évvel ezelőtt, a cél az őshonos erdélyi gyümölcsfák visszatelepítése volt. Ebben az évben nagyjából 5300 csemetét osztanak ki, amiből 1140-et Sepsiszentgyörgyön.

Már a kezdetektől óriási érdeklődés övezte a programot, amely 2012-ben kísérleti jelleggel rajtolt Magyarhermányban, utána pedig minden évben több ezer csemetét biztosított az alapítvány a megye lakosainak – előbb a falvakban élőknek, tavaly óta pedig a városok is bekapcsolódtak az önkormányzatokon keresztül. Minél nagyobb lefödöttségre törekedtek, ezért mindig minden kistérségbe (Sepsi-, Kézdi- és Orbaiszék, Erdővidék, Bodza-vidék) jutott gyümölcsfa; az igényeket már ősszel összeírták – nyilatkozta lapunknak Fleckhammer Ottó, a HKA elnöke. Azt is elmondta: minősített kertészetektől (Felvincről és újabban Malomfalváról) hozzák a csemetéket, és a terveik szerint jövőre meglesz a 40 ezer példány, amivel le is zárul majd a program, hiszen addig valóban minden faluba sikerül majd eljutni. Az idén Sepsiszentgyörgyre hozzák a legtöbb gyümölcsfát, de Bodzafordulóra is megy nagyjából ezer, községekbe is több száz: Nagybaconba 800, Esztelnekre és Kurtapatakra is ugyanannyi, Bölönre és Bardoc-Erdőfülére 600–600, Száldobosra 150, és a lista még nem teljes, a napokban véglegesítik.

Sepsiszentgyörgyön március 24-ig, csütörtökig lehet csemetét igényelni, kizárólag telefonon (a 0267 311 243-as vagy 0267 312 000-ás számokon), és akinek a kérését jóváhagyják, azt ugyancsak telefonon értesítik arról, hogy április 4-e és 8-a között pontosan mikor veheti át a csemetéket a városi kertészetnél (az árkosi úton). A jogosultak listáját a polgármesteri hivatal honlapja is közli majd. A kínálat bőséges: alma-, meggy-, cseresznye-, birs-, mogyoró-, körte-, áfonya- és szilvafát lehet választani. A városháza közleménye megjegyzi, hogy tavaly a kilyéni és a szotyori lakosok kaptak őshonos gyümölcsfákat a program részeként. Ennek költségeit 75 százalékban állja az önkormányzat, 25 százalékban pedig a HKA fedezi.