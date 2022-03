Sepsiszentgyörgyi előfizetőink figyelmébe!

Amennyiben lapkihordóink még nem jutottak el Önökhöz, március 25-ig a Háromszéket megrendelhetik a postán is, illetve az újságosbódékban is fogadunk megrendeléseket.

Könyvbemutató

A baróti Tortoma Kiadó és Málnás Polgármesteri Hivatala szervezésében március 23-án, szerdán 18 órától Málnáson a tanács ifjúsági termében bemutatják Kisgyörgy Zoltán Erdővidék és Székföld, valamint Alsó-Háromszék című útikönyveit.

Sepsiszentgyörgyön a Belvárosi Református Templomban március 26-án, szombaton 11 órától bemutatják Köntzey Tamás A Könczei nemzetség története című könyvét. Ünnepi köszöntőt mond Könczey Csaba, a rendezvény házigazdája, majd a belvárosi templom lelkésze áldását adja a bemutatóra. A kötetet méltatja: Cserey Zoltán történész, muzeológus. Köntzey Tamás, a könyv szerzője ismerteti a kiadványt. Közeműködnek: Könczey Csaba orgonán és Tánczos András szaval.

Színház

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház ma 19 órától a Háromszék Tánc­stúdióban a Pam param című előadást játssza. Koncepció, koreográfia: Andrea Gavriliu. Jegyek a biletmaster.ro oldalon, a városi szervezőirodában vagy előadás előtt a helyszínen kaphatók.

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház nagytermében szerdán 19 órától The Tiger Lillies, Phelim McDermott, Julian Crouch: Jógyerekek képeskönyve című előadását játssza. Rendező: Hegymegi Máté, korhatár: 16+.

KOVÁSZNA. A Városi Művelődési Házban szerdán 18 órától a marosvásárhelyi Spektrum Színház és a Maros Művészegyüttes előadásában Tamási Áron: Boldog nyárfalevél című darabját tekinthetik meg az érdeklődők. Rendező: Török Viola, koreográfus: Varga János. A jegyek ára 25 lej, nyugdíjas- vagy diákkedvezménnyel 20 lej. Telefon: 0267 340 394.

ANDREI MUREȘANU SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi román színház új előadással várja a közönséget: Rainer Werner Fassbinder Petra von Kant keserű könnyei című alkotását Radu Nica rendezi. Az előbemutatóra szerdán 19 órától, a bemutatóra csütörtökön 19 órától kerül sor.

Bábszínház

MINIÉVAD A CIMBORÁKNÁL. A sepsiszentgyörgyi Cimborák Bábszínház a stúdiótermében ma 17 és 19 órától A fehér macskahercegnő (rendező: Nagy Lázár József; 24-én, csütörtökön 18 órától Ha Szent György lehetnék… (rendező: Vajda Zsuzsanna) elődását játssza. Jegyeket foglalni, illetve az előadásokkal kapcsolatban érdeklődni a 0755 335 400-as telefonszámon lehet Csüdöm Eszternél.

Hitvilág

TÁMOGATÓCSOPORT. Szenvedélybetegeket és hozzátartozóikat várják ma 18 és 20 óra között Sepsiszentgyörgyön a szemerjai református egyházközség könyvtártermébe.

ALZHEIMER KÁVÉZÓ. A Dia­kónia Keresztyén Alapít­vány szervezésében március 25-én, pénteken 18 órától Sepsiszentgyörgyön a vár­templom gyülekezeti termében a beszélgetés témája: Az Alzheimer-kór megelőzése. Baróton március 28-án 18 órától a Diakónia alapítvány székhelyén Zűrzavaros világom – a demens beteg szellemi teljesítőképességének, lelkiállapotát, személyiségét érintő zavara témával beszélgetnek. Házigazdák: Dénes Kinga pszichológus és Vetró B. Enikő mentálhigiénés szakember. Szeretettel várnak minden érdeklődőt.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi műsorán ma: 16.15-től Pirula panda (magyarul beszélő) és 16.30-tól románul beszélő, 18.15-től Uncharted (magyarul beszélő), 18.30-tól Belfast (román feliratos), 20.30-tól Elk*rtuk (román felirattal), 20.45-től Rohammentő (román feliratos). Pénztárnyitvatartás és telefonos helyfoglalás 10–13 és 15–21 óráig; telefon: 0787 526 102.

Török nemzeti est Kézdivásárhelyen

A Zöld Nap Egyesület szervezésében ma 18 órától a Vigadó Művelődési Ház dísztermében török nemzeti estre kerül sor. Az est házigazdája Petek Taykan, a Heal the Earth, Re­loaded Edition! projekt törökországi önkéntese. Az érdeklődők megismerhetik a Kis-Ázsiában fekvő, gazdag történelmi múltú, 780 000 km2 területű Törökország kultúráját és hagyományait, betekintést nyerve az ország politikai helyzetébe és legfontosabb ünnepeibe is.

Röviden

MOST RÁD VAN SZÜKSÉG! Ukrajnából az orosz invázió miatt menekültek tömege indult útnak, többek közt a román határállomások irányába is. Az érkezőket fogadni, eligazítani, segíteni kell. A Máltai Szeretetszolgálat három határállomáson is jelen van: Szatmáron, Máramarosszigeten és Szeretvásáron. Sátorral várják a kisgyermekeket, egészségügyi ellátást biztosítanak, segítenek mindenkinek, aki információt, eligazítást vár, vagy döntenie kell a hogyan és merre továbbról. Három hét szolgálat után fáradnak a segítők, a szervezet további önkénteseket keres. Aki teheti, jelentkezzen önkéntesnek, vegyen részt a Máltai Szeretetszolgálat munkájában. Jelentkezni a punkosti­zsolt@maltez.ro e-mail-címen vagy a 0755 933 955-es telefonszámon lehet.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. ma Mikóújfaluban, szerdán Málnáson és Málnásfürdőn gyűjti a hulladékot (háztartási, elektronikus, illetve szelektív hulladékot: műanyagot, fémet, papírt és üveget).

ÁRAMSZÜNET. Sepsiszentgyörgyön szerdán 9–14 óráig a Kökényes, Kút, Új utcáben, illetve a Csíki utcában az 50/A számtól a 134-ig (Covalin Rt., Vinalcool, Sapientia egyetem) szünetel az áramszolgáltatás.

NYÍLT NAPOK A MIKÓBAN. A sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium nyílt napot szervez a nyolcadikosoknak március 23-án, 24-én és 25-én 12.30–14.30 óráig. Tájékoztatnak a kollégium életéről, az induló osztályokról, bemutatkoznak az osztályfőnökök, részt lehet venni egy-egy angol vagy német nyelvű foglalkozáson. Előzetes bejelentkezés a 0267 312 793-as telefonon.

BABAHÁZ. Újra látogatható a sepsiszentgyörgyi Babaház hétfőtől csütörtökig 15.30–18, pénteken 14–18, szombaton 10–13 óráig. Érdeklődni a 0751 233 763-as telefonszámon lehet.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig az 1918. december 1. úti Salvia II. (telefon: 0267 313 112, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015) gyógyszertár teljesít szolgálatot.