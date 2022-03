Bartók a Dubaji Világkiállításon

Az észak-afrikai arab gyűjtés különösen hangsúlyos szerepet kap a produkcióban, amelynek világpremierje a világkiállításon a Magyar Pavilon szervezésében valósul meg a Nemzeti Nap kiemelt kulturális eseményeként – közölte a Müpa.

Az előadás többek közt Guessous Mesi magyar-marokkói énekesnő, dalszerző, a hozzá csatlakozó muzsikusok, Szlama László, Said Tichiti, Smuk Tamás, Ölvedi Gábor, valamint a Győri Balett és a Magyar Állami Népi Együttes tánckara és zenekara közreműködésével, az arab és a magyar zene kapcsolódásán keresztül mutatja be a bartóki életmű néhány jellegzetes darabját, különös tekintettel a zene és a táncművészet kapcsolatára. A produkcióban az autentikus népzenei előadásmód mellett fontos szerepet kap a klasszikus zenére és a dzsesszre jellemző szemlélet is. Bartók Tizenöt magyar parasztdal című zongoraciklusának részletei például dzsesszzenekarra hangszerelt változatban szólalnak meg a Modern Art Orchestra alkotóinak köszönhetően, és balettzeneként elevenedik meg Bartók Tánc­szvitjének néhány ikonikus tétele is.

A Tiszta forrás elsőként vállalkozik arra, hogy olyan összművészeti produkciót állítson színpadra, amely Bartók arab népzenéhez kötődő munkásságát helyezi középpontba. Az alkotók a különböző népek zenéjének kölcsönhatására, a különböző kultúrák közötti párbeszéd természetességére igyekeznek felhívni a figyelmet, és ehhez olyan átélhető, izgalmas formát kerestek, amelyben sokféle műfaj alkot szerves egységet.