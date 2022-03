Elégedetlenek a kormánnyal

A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) ügyvivő elnöke szerint a teljes kormányt le kellene cserélni. Cătălin Drulă tegnapi sajtónyilatkozatában többek közt a pénzügyi, az energiaügyi, munkaügyi, egészségügyi, oktatási és a gazdasági minisztert is bírálta.

Az ellenzéki politikus a pénzügyminiszterrel kapcsolatban azt mondta: Románia „katasztrofális költségvetési politikát folytat”, rekordszintű kamattal vesz fel hiteleket ahelyett, hogy az inflációt próbálná megakadályozni és a költségvetési hiány csökkentésére törekedne. A munkaügyi miniszternek azt rótta fel, hogy képtelen ellátni a szociális védelmi feladatokat, és tehetetlen a különnyugdíjak kérdésében. A szállításügyi miniszter szerinte veszni hagyja az országos helyreállítási tervben (PNRR) előirányzott pénzeket, mert bizonyos beruházásokra nem hirdette meg a versenytárgyalást. Az egészségügyi minisztert azért cserélné le, mert szerinte nem tesz semmit a kórházépítési projektek megvalósításáért, csak „handabandázik” az ukrán menekülteknek járó egészségügyi ellátásokról, miközben az általa felsoroltakat még a román állampolgároknak sem biztosítják a valóságban. Az oktatási tárca vezetőjének azt rója fel, hogy sem a plágium enyhébb büntetőjogi besorolását célzó tervezettel, sem a jelenléti oktatásra való átállás miatt tömegesen lakást kereső egyetemisták ügyével nem tud mit kezdeni. Amiatt is elégedetlen, mert a kormány képtelen kezelni az energiaár-növekedést, az energiaárakra vonatkozó kormányrendelet olyan, „mintha egy bukott diák írta volna meg”, eredménye pedig az lesz, hogy visszaveti az energiaügyi beruházásokat.

Az orosz cégek iránti magatartást is ostorozta: elmondása szerint jelenleg két orosz felségjelzésű hajó is van a konstancai kikötőben, és „a román állam nem tesz semmit”. Cătălin Drulă úgy véli: Romániának teljesítenie kell Lengyelországnak azt a kérését, hogy az EU haladéktalanul függessze fel a kereskedelmet Oroszországgal. „Le kell állítani ezeket a hajókat és az oroszokkal való kereskedést”, a „pénz útján haladva” kell azonosítani és megbüntetni a háborút finanszírozó orosz oligarchákat – szögezte le. Hozzátette: „megtörténhet, hogy a román állam kicsit tétovázni fog, mert ebben az épületben sok olyan politikus van, aki kapcsolódik az orosz pénzekhez”, ugyanakkor felszólította a kormánypártok vezetőit, hogy „ne remegjen a térdük”: ne csak nyilatkozatok szintjén, hanem tevőlegesen is azonosítsák a Romániában lévő orosz érdekeltségeket.