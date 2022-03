Mindenkihez el akar jutni a bábszínház

„Mivel az elmúlt két év kultúra szempontjából elég szűkös esztendő volt, úgy gondoltuk, hogy a bábszínház világnapja apropóján miniévadot tartunk, és a műsorra tűzött öt előadást úgy játsszuk, hogy a Bábszínház a periférián program is folytatódni tudjon” – mondta lapunknak Péter Orsolya, a bábszínház vezetője. Természetesen, szabadelőadások is vannak, melyekre gyermekeket és felnőtteket egyaránt várnak.

A bábszínház világnapja mellett a Down-szindróma világnapja is volt tegnap, így nem véletlen, hogy épp ezen a napon látták vendégül a fogyatékkal élő nézőket A fák titkos szíve című előadásra. Rendezője, Páll-Gecse Ákos lapunknak elmondta, érdekes volt, ahogy inkább az ösztönök szintjén hatott rájuk az előadás: ami egyértelmű volt, arra nagyon reagáltak, ami viszont egy kicsit összetettebb látásmódot, szimbólumok dekódolását igényelte, az nehezebben ment át, de végig nagy figyelemmel követték az előadást, főleg emocionális szinten. „Különleges tapasztalat volt számunkra ez az előadás” – vallotta.

A tegnap délután szabadelőadásként is bemutatták A fák titkos szíve című produkciót, ma pedig 17 és 19 órától A fehér macskahercegnő című, Nagy Lázár József által rendezett produkciót láthatja a közönség, melynek az lesz a különlegessége, hogy ezúttal a paraván mögül, „a játszók oldaláról” is meg lehet tekinteni az előadást. A helyek száma korlátozott, ezért előzetes jelentkezés szükséges a helyfoglaláshoz.

Holnap 11 órától A fehér macskahercegnő című bábjátékot az őrkői Néri Szent Fülöp Multifunkcionális Központban mutatják be a helyi közösség előtt. Ezzel kapcsolatosan Páll-Gecse Ákos elmesélte, milyen nagyszerű élményben volt részük, amikor a Bábszínház a periférián programsorozat indulásakor ugyancsak az Őrkőn játszották A három kismalac című előadásukat. „A legkisebbtől a legnagyobbig mindenki ott volt, s annyira megélték a történetet, hátul a 70 éves bácsi úgy szurkolt a kismalacoknak, hogy tényleg leestek a padról egy páran... Megszületett az a fajta közösségi élmény, amiről keleten ma is szól a bábszínház. Én imádok nekik játszani” – mondta a bábszínész.

Pénteken 11 órától a Ha Szent György lehetnék... című, Vajda Zsuzsanna rendezésében készült előadást a Böjte Csaba ferences szerzetes által vezetett tusnádfürdői Szent László Gyermekvédelmi Központ lakóinak mutatják be. A Bábszínház a periférián program mindhárom előadását ingyen láthatják az érdeklődők.

A miniévad programjának részeként csütörtök este 6 órától a Ha Szent György lehetnék..., szombaton 11 órától pedig a Feketeország című bábelőadást láthatja a közönség, mindkettőt Vajda Zsuzsanna rendezte és szabadelőadásként kerülnek bemutatásra. A miniévad március 27-én, a színház világnapján zárul, mely alkalomból A részeg halottakat nem szolgálunk ki című felnőtteknek szóló előadást láthatják az érdeklődők a már megszokott helyszínen, a színház egyik kirakatában 20.07 és 21.13 órai kezdettel.

„Nagyon fontos számunkra, hogy eljussunk olyan közösségekhez is, akiknek nincs lehetőségük színházba járni, vagy csak nagyon ritkán tehetik meg ezt” – mondta Péter Orsolya a Bábszínház a periférián kezdeményezésről. Kérdésünkre elárulta azt is, olyan nagy az érdeklődés az előadásaik iránt, hogy nem győznek eleget játszani, ami talán annak is tulajdonítható, hogy kicsi a termük, egyszerre csak kevés néző fér be az előadásaikra.

Páll Gecse Ákos szerint fontos küldetésüknek érzik úgy megszervezni a bábszínház világnapját, hogy leépítsék azokat az előítéleteket, melyek a bábszínházhoz kapcsolódnak. Mint mondta, ha valaki végignézi ezt az öt előadást, megbizonyosodhat arról, hogy sokkal többet jelent ez a műfaj annál, hogy „pár ember egy paraván mögött gügyög a gyermekeknek”.