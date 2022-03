Mit érdemes tudni egy kerti szivattyú vásárlása előtt? /X/

Előző írásunk

Lehetne most csak a pozitívumokat hangoztatni. Hogy azért lesz mától az eddigi 12 oldal helyett 16 oldalas a Háromszék, hogy még több olvasmányt nyújtsunk önöknek, még több helyi eseményről számoljunk be, az eddiginél is több itt élő személyiséget, vállalkozót, tanárt, kultúrmunkást, gazdálkodót hozzunk emberközelbe, alaposabb elemzések révén próbáljuk körüljárni a világ történéseit, elmélyülésre lehetőséget teremtő írásokat közöljünk.