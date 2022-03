Nagyjából egy hete kezdtek el érkezni a levélszavazat-csomagok a háromszéki településeken élő magyar állampolgárokhoz, az RMDSZ által működtetett hálózaton keresztül keddig 8300 levélszavazat érkezett be a szövetség megyei székhelyére, melyeket a csíkszeredai főkonzulátusra továbbítottak kedden – jelezte Tamás Sándor. Az RMDSZ négy városi irodájának munkatársai, valamint a minden településen jelen lévő megbízottak a szavazás technikai kérdéseiben is segítséget nyújtanak, a levélszavazatok eljuttatásban úgyszintén. Tamás Sándor szerint a négy évvel ezelőtti választásokhoz képest jelenleg sokkal egyszerűbb a levélszavazás menete, ennek ellenére a segítségre szükség lehet, például az idősebb korosztály esetében.

Tamás Sándor és Antal Árpád is felhívta a figyelmet arra, hogy a levélszavazás gyakorlati lépéseinek betartása kiemelten fontos, hiszen ezen múlik a voksok érvényessége. Tamás Sándor emlékeztetett: a levélcsomag két szavazólapot tartalmaz, egyik az országgyűlési választásra vonatkozik, a másik pedig a népszavazásra. Nem kötelező mindkettő esetében élni a szavazati joggal, ha csak az egyik mellett döntenek, ez nem jelenti azt, hogy érvényét vesztené a voks. Az elnök újból kijelentette, a maguk részéről továbbra is azt ajánlják, lehetőleg mindkét esetben éljenek a lehetőséggel a háromszéki magyar állampolgárok. Tamás Sándor felhívta a figyelmet, hogy a két szavazólapot (melyeken az opciót X-szel kell megjelölni) a kisebb borítékba kell elhelyezni, majd azt le kell zárni. Ezt követően a levélcsomag részeként érkezett nagyobb borítékban kell elhelyezni a lezárt kisebbik borítékot, melléje pedig a kitöltött azonosító nyilatkozatot. Az elnök és a polgármester egyaránt felhívták a figyelmet, hogy a nyilatkozatot a magyar személyi okmányokban szereplő adatokkal kell kitölteni, illetve kötelező módon alá kell azt írni. A nagy borítékot, miután a nyilatkozat és a kisebbik boríték is belekerült, szintén le kell zárni, így kell eljuttatni.

Antal Árpád meggyőződése, hogy minden erdélyi magyar embernek egyértelmű, hogy élnie kell a szavazati jogával, hiszen a nemzetegyesítést, amit az elmúlt tíz évben sikerült megvalósítani, egy nemzetépítési folyamat követi, melyben nem mindegy, hogy visszalépünk, vagy sikerül szintet lépni. „Egy érvénytelen szavazat annyi, mintha nem is szavaztunk volna, az akaratunk nem érvényesül, nem alakul át mandátummá, kormánytöbbséggé. Nekünk pedig az az érdekünk és célunk, hogy a Kárpát-medencében minden magyar ember szavazata átalakuljon mandátummá, olyan kormánytöbbséggé, mely folytatni tudja az elmúlt tíz évben megvalósított nemzetépítést” – fogalmazott. A polgármester azt is leszögezte, nincs versenyfutás a különböző szervezetek között, mindegy, hogy az emberek az RMDSZ, az EMNT irodáihoz, vagy a megbízottakhoz, önkéntesekhez fordulnak, lényeg, hogy lehetőleg ne a postára bízzák a levélszavazatuk eljuttatását.

Tamás Sándor továbbá jelezte, hogy az RMDSZ-hez forduló szavazópolgároknak felajánlják a lehetőséget, hogy amennyiben hajlandóak megadni személyi adataikat és elérhetőségüket, akkor a levélszavazatuk célba juttatásáról üzenetben értesítik őket. Újságírói kérdésre elmondták, négy évvel ezelőtt 114 ezer levélszavazat jutott el a csíkszeredai főkonzulátusra Brassó, Bákó, Kovászna, Hargita és Maros megyékből, most ennél 10-15 százalékkal számítanak többre. A magyar választói jegyzékbe regisztráltak száma jelenleg mintegy 20 százalékkal magasabb, mint négy éve volt.