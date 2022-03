Dokumentumfilm Esterházy János életéről

A felvidéki Esterházy János gróf életét, szenvedéstörténetét és az Esterházy-ügy drámai utóéletét mutatja be a Triptichon – Esterházy János élete és öröksége című dokumentumfilm, melynek díszbemutatóját hétfő este tartották Budapesten.

Esterházy János – arisztokrata származása miatt is – úgy érezte, elsőrangú felelősséget kell vállalnia a csehszlovák, majd a szlovák parlamentben is – idézte fel a film premierjén Erdő Péter esztergom-budapesti érsek, bíboros, prímás. Mint megjegyezte, a felvidéki politikus komoly szerepet vállalt a kisebbségi magyarság életében, ugyanakkor keresztény, katolikus meggyőződését is vállalta a közéletben. „Volt benne annyi bátorság, hogy a szlovák parlamentben egyedüliként szavazott az ország zsidótörvénye ellen” – méltatta a mártírsorsú politikust Erdő Péter, hozzátéve: Esterházy János mindvégig következetes volt, nem véletlen, hogy a katolikus egyház megindította boldoggá avatási eljárását.

Marek Kuchciński, a lengyel szejm külügyi bizottságának elnöke, a szejm volt marsallja, a film szereplője hivatalos elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni a film bemutatóján, képviseletében Maciej Szymanowski, a varsói Wacław Felczak Lengyel–Magyar Együttműködési Intézet igazgatója köszöntötte a közönséget. Mint kiemelte, Esterházy János a lelkiismeret, a barátság és a szolidaritás szimbóluma Magyarországon és Lengyelországban egyaránt. Az azonban a maiaktól függ, hogy mit jelent Esterházy János most és mit jelent majd a jövőben, „különösen abban a helyzetben, amelyben ma élünk mi, közép-európaiak, amikor a történelem órája, úgy néz ki, megint kicsit gyorsabb ütemben jár” – hangsúlyozta Maciej Szymanowski.

Az alkotás a Triptichon Film, az MTVA és a lengyel TVP S. A. koprodukciójában készült. Csányi János, a film producere elmondta: a dokumentumfilm több mint egy év kutatómunka és csaknem egy év forgatás után, újabb egy év utómunka során készült el. Öt országban forgattak, több mint 50 nagyinterjút vettek fel, melyekből eddig négy dokumentumfilm készült el. Ezek közül a Duna Televízió 2021 végén több alkalommal vetített egy háromszor 52 perces történelmi minisorozatot, a lengyel állami televízió a közeljövőben tűzi műsorára a lengyel közönségnek szánt, 72 perces filmváltozatot. Az alkotók Apám, Esterházy János című, 35 perces, rövid dokumentumfilmje tavaly nyert díjat a Savaria Filmszemlén. A hétfői premieren a filmalkotások 80 perces fesztiválváltozatát mutatják be, ezzel lezárva a filmkészítés első szakaszát, hogy a munkát egy nagyjátékfilm és egy nemzetközi tévéfilm­sorozat előkészítésével folytassák.