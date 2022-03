A víz útja a kúttól a pohárig

A Közművek Rt. által kezdeményezett akció igen sikeresnek bizonyult, Sepsiszentgyörgyön a nagy érdeklődés miatt – több mint húsz csoport jelentkezett be – szerdán is folytatódik a nyílt nap, de Kézdivásárhelyen, Kovásznán és Bodzafordulón is alkalmuk volt betekintést nyerni a vízházakba a gyermekeknek – tudtuk meg Kozsokár Attila vezérigazgatótól.

Tegnap délelőtt a Váradi József Általános Iskola egyik előkészítős osztályához csatlakozva jártuk körbe a megyeszékhelyi vízházat, ahol a Közművek Rt. munkatársa, Tunyogi Attila fogadta a gyermekeket. Elsőként mindjárt egy tévhitet oszlatott el: Sepsiszentgyörgy ivóvize nem felszíni forrásból, tavakból vagy folyókból, hanem mély, fúrt kutakból származik. A vízházzal szemben lévő területen meg is mutatott egy ilyen kutat a gyermekeknek, s megjegyezte, Bodokig további harmincöt hasonló kutat kezelnek, ebből nyerik a város lakossága számára az ivóvizet. A víz szivattyúk segítségével kerül a felszínre, ám ebben az állapotban még nyers víznek minősül, ahhoz, hogy poharainkba kerüljön, előbb kezelni, tisztítani kell. Mint elhangzott, első fázisban szűrik a vizet, erre a célra kemény, méteres homokréteget használnak: erre folyik rá kis sebességgel a víz, a homok pedig ki­szűri a szennyeződéseket. A megszűrt vizet a következő lépésben fertőtlenítik, klórral kezelik – ezt a pontot óránként ellenőrzik –, végül nagy teljesítményű pompákkal a város különböző pontjain található nagy tartályokba továbbítják azt (a Pacé fölött, illetve a Sugásfürdő felé vezető út közelében is áll egy-egy ilyen tároló), onnan jut végül a városi vezetékekbe a víz – vázolta Tunyogi Attila. Megjegyezte azt is, a szűrésre használt homokot rendszeresen tisztítják, bizonyos időközönként le is cserélik.

Az elméleti felvezető után végre beléphetett a gyermeksereg a vízházba is, ahol előbb a szűrést tekinthették meg a hatalmas, lépcsőzetes medencék fölé emelkedő hídról, majd a pompaház következett, ahol a hatalmas kék vezetékeken piros nyilak jelezik a víz útját. Megtudtuk azt is, a város szélén található Tempus Sans ITC vízház nem csupán a megyeszékhely lakosságát látja el ivóvízzel, de Árkos, Kilyén, Szotyor, Szépmező, Uzon, Szentivánlaborfalva, Lisznyó, valamint Bikfalva közössége számára is ez biztosítja az élet alapját jelentő szomjoltót.

Az új ismeretek mellé ajándékot is kaptak a vízházhoz kilátogató gyermekcsoportok: egy kétnyelvű, színes kiadványt, mely a vízhasználatról tájékoztat egyszerűen és közérthetően, egy palack szűrt víz mellé még egy tábla csokoládét is rejtettek a tarisznyákba a vendéglátók.