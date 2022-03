Míg Magyarországon a személyesen leadott szavazatokat szavazatszámlálók ellenőrzik, a levélszavazatok fölött semmilyen kontroll nincs. „Semmilyen biztosíték nincs arra, hogy a még csak nem is postára adott, hanem egyének által összegyűjtött és teherautószámra Magyarországra szállított szavazatokat nem manipulálja valaki, nem válogatja vagy cseréli ki” – magyarázta.

Márki-Zaynak meggyőződése, hogy választási győzelme esetén az RMDSZ „azonnal” nyitott lesz a vele való találkozóra, amely elől most elzárkóznak, és együtt fog működni a mindenkori magyar kormánnyal. „Ez nem is kérdéses számomra. Az RMDSZ ráadásul megtapasztalta, hogy milyen az, amikor szembement a Fidesszel. Éppen ez az, amit fel akar számolni: ne Budapestről szóljanak bele abba, hogy az itteni magyarságnak mely képviselői kaphatnak támogatást és melyek nem. Egy tisztességes, becsületes országban nem lehet kérdés az sem, hogy nem kell a támogatások elvesztésétől félniük a határon túli testvéreinknek azért, mert nem a kormánypártot támogatják. Nem Budapest kell hogy meghatározza a marosvásárhelyi politikát, hanem az itteni magyaroknak kellene meghatározniuk” – szögezte le.

Az ellenzék kormányfőjelöltje kedden Kolozsváron is járt, ahol ezzel a jelmondattal kampányolt: akkor is szeretünk titeket, ha nem ránk szavaztok. Márki-Zay Péter kijelentette: számára is ellenszenves volt, hogy a 2004-es népszavazáson Gyurcsány Ferenc a magyar állampolgárság határon túli kiterjesztése ellen kampányolt. Ezt szerinte számításból tette, miután felmérte, hogy úgysem rá szavaznának – de Orbán Viktor is számításból adott állampolgárságot a határon túli magyaroknak, miután felmérte, hogy számíthat a szavazatukra. „Mi vagyunk az elsők, akik szívvel-lélekkel támogatjuk a határon túli magyarságot, akkor is szeretjük és akkor is támogatjuk az itteni magyarok állampolgárságát, szavazati jogát, ha nem ránk szavaznak” – állította. A politikus annak a feszültségnek a gyógyítását is feladatának tartja, amely abból származik, hogy Magyarországon sokan úgy látják: a határon túli magyarok tartják hatalmon „az ezeréves történelmünk legkorruptabb kormányát”.