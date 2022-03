Részleges átszervezés a megyei kórháznál

Több olyan intézkedést foganatosítanak jövő hónap elejétől a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórházban, melyek a koronavírus-járvány előtti időszakra jellemző üzemmódba való visszatérést szolgálják – jelentették be tegnap az intézmény vezetői. András-Nagy Róbert menedzser, valamint Dr. Roșu Mátyás orvosigazgató ugyanakkor továbbra is óvatosságra intenek, és felelősségteljes viselkedést kérnek a páciensektől és a hozzátartozóktól: a vészhelyzet ugyan március 9-én véget ért, a vírus azonban nem tűnt el és a járvány alakulását sem lehet előre látni.

András Nagy-Róbert elmondása szerint annak ellenére, hogy e hónap elejétől megszűntek a vészhelyzettel együtt járó korlátozások, biztonsági előírások, nem kellene lemondani a felelősségteljes, körültekintő viselkedésről. Sajnos, több esetben tapasztalták, hogy igazoltan fertőzött személyek keresték fel a járóbeteg-rendelőket minden elővigyázatosságot mellőzve, és hosszabb időt töltöttek el a többi vizsgálatra várakozó emberrel. Sajnos, a vészhelyzet megszűnésével nem létezik olyan szabályozás, ami alapján a koronavírus-fertőzötteket el lehetne különíteni, így nincs lehetőségük olyan hatékonyan fellépni, mint korábban. A személyzet, a páciensek és a látogatók egészségének megőrzése érdekében ugyanakkor az intézményben fenntartották a maszkviselési, távolságtartási szabályokat.

András-Nagy Róbert elmondta, sajnos a vészhelyzet eltörlését követően semmilyen központi szabályozás nem született arra nézve, hogy az egészségügyi intézmények hogyan járjanak el, miként szervezzék újra a tevékenységüket, hogy a járványtól független ellátást minél szélesebb körben biztosítani tudják. A megyei sürgősségi kórházban a napokban több döntés született arról, hogy milyen átszervezéseket hajtanak végre. Az egyik ilyen, hogy a pácienseken április elsejétől már csak gyorsteszteket végeznek az eddigi PCR helyett. A járóbeteg-rendelőben (a poliklinikán) a jövő hónaptól megszűnik a szűrés, de arra kérnek mindenkit, hogy a biztonsági előírásoknak továbbra is tegyen eleget, kérik pácienseiket, hogy tartsák be az előjegyzési időpontokat, mert csak így kerülhető el a torlódás. Szintén a járóbeteg-rendelők esetében visszavezetik az orvosi küldőpapír alapján történő beutalás lehetőségét. Az osztályvezetőkkel arról egyeztettek, hogy a beutalásoknál élvezzenek elsőbbséget a sürgős, halaszthatatlan esetek. Arról is megegyezés született, hogy a nem halaszthatatlan eseteket inkább az egynapos beutalásokkal és minél alaposabb kivizsgálással, kezelés megállapításával oldják meg egyelőre. András-Nagy Róbert szerint egyensúlyra törekszenek a két ellátási lehetőség között, a hosszabb távú beutalásoknál pedig az is szempont, hogy a járvány miatt elhalasztott beavatkozások is minél hamarabb sorra kerüljenek.

Ami a koronavírusos betegek ellátását végző osztályokat illeti – amelyeket nagymértékben át kellett szervezni a járvány idejére –, itt további átszervezések jönnek. A fertőzőosztályt szűkítik, már csak az épület negyedik emeletét tartják fenn a fertőzöttek számára, ez 26 ágyat jelent, az intenzív terápián is háromra csökkentik azon ágyak számát, melyek COVID-os betegek rendelkezésére állnak. Az említett épület harmadik emeletén fogadják a más fertőző betegségekben szenvedőket, és az onkológia is visszakerül a járvány előtti helyére. A fertőzésgyanús eseteket továbbra is a tüdőgyógyászati osztályon tartják megfigyelés alatt. A sebészeti osztályon egyelőre megmarad a koronavírussal fertőzött páciensek számára fenntartott rész.

Az intézményvezetők elmondták, a járvány ideje alatt kialakított rendszert nem számolják teljes egészében fel, mivel nem szeretnének meglepetést, hiszen a helyzet könnyen fordulhat ismét rosszabbra. A kórházba kerülőket továbbra is három csoportba sorolják: fertőzöttek, gyanúsak és nem fertőzöttek. András-Nagy Róbert és Roșu Mátyás úgy látja, a járvány miatti korlátozásokat jobb lett volna lépcsőzetesen eltörölni, hiszen a vírus továbbra is jelen van, a járvány pedig újra erőre kaphat. Az orvos igazgató szerint noha igaz, hogy a mostani megbetegedések nem annyira súlyosak, mint az előző hullámokban, de nem szabad szem elől téveszteni azt sem, hogy országosan továbbra is 400 fölötti azok száma, akik intenzív terápiára szorulnak. A sepsiszentgyörgyi kórházban cél, hogy a 2019-ben jellemző állapotokra térjenek vissza, elővigyázatosságból azonban a visszatérést lépcsőzetesen hajtják végre, s továbbra is olyan struktúrában gondolkodnak, mely szükség esetén könnyen visszaforgatható.

A megyei kórházban tegnap délben 15 igazolt koronavírusos beteget ápoltak, egy gyanús esetben a PCR-teszt eredményére vártak. A fertőzöttek közül mindössze hárman vannak beoltva. Az ápoltak közül hárman fekszenek kritikus állapotban az intenzív osztályon, a többiek a fertőzőosztály koronavírus-részlegén. Utóbbiak java része azért került kórházba, mert a vírus súlyosbította társbetegségeik tüneteit, a vírus okozta tüdőgyulladástól csak hárman szenvednek. Az elmúlt egy hétben négy halálesetet jegyeztek, az elhunytak a 61–91 éves korosztályból voltak.