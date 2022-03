Segítenek a népszámlálásban

Húsz sepsiszentgyörgyi helyszínen kínálnak segítséget a népszámlálás első, múlt hétfőn elrajtolt önkitöltős szakaszában azoknak, akik otthon nem boldogulnak a számítógépes kérdőívekkel, segítő pontokat rendeztek be a városhoz tartozó falvakban is.

Segítő pontok működnek Sepsiszentgyörgy belvárosában a polgármesteri hivatalban, a közpénzügyi igazgatóságnál (a tükörpalotában), a főtéri turisztikai irodában, az RMDSZ és az EMNT székházaiban (Beör-palota, illetve Demokrácia Központ) és a Sugás Áruházban. Az Állomás negyedben a vasútállomás épületében és a Szent Benedek-plébánián, az Olt negyedben a helyi rendőrség székhelyén, a Krisztus Király-plébánián és az Írisz Házban, a Csíki negyedben és környékén az Integrált Közösségi Központban (Romulus Cioflec utca), a Szent Gellért-plébánián várják az érdekelteket, de kint vannak a Sepsi Value Centre-ben, illetve a református vártemplomban, az Őrkőn a Tavasz utcai közösségi házban és a Néri Szent Fülöp-iskolában is, Szemerján és a Szemerja negyedben a személyi nyilvántartó hivatalban (Dózsa György utca) és a volt Sepsi OSK-ajándékboltban (Stadion utca 5.). A népszámláláson részt vevőknek a szépmezői óvodában, illetve a kilyéni és a szotyori művelődési házakban is segítenek.

A népszámláláson való részvételhez sokaknak a legjobb választás lehet az összeíró pont, ahol a számlálóbiztos segít a kitöltésben – nyilatkozta Barna Gergő szociológus, a Népszámlálás.ro kampánykoordinátora, aki szerint főként azoknak a bonyolultabb internetes felületen nehezen boldoguló idősebb generációknak jöhet jól ez a lehetőség, akik nem tudnak gyermekeiktől, fiatalabb családtagjaiktól, ismerőseiktől segítséget kapni. Ilyen összeíró pontok egyébként minden településen működnek, a kisebbeken egy-egy, a nagyobbakon több is, ezek listája a nepszamlalas.ro oldalon elérhető.

A kampány irányítója azt is elmondta: felkészülten kell odamenni, ha egy családból csak egy személy teszi meg ezt – és ez a jellemző –, akkor a vele egy háztartásban élők számára is ki kell tudnia tölteni az íveket. Szükség van minden egyes családtag személyi számára (CNP), a család lakhelyéül szolgáló épület építési évére, a szobák össz­területére (négyzetméterben), az esetleges zöldenergia-berendezések teljesítményére (napkollektor felülete, napelem vagy házi szélerőmű teljesítménye kW-ban), a felsőfokú végzettségűek esetében közölni kell, hogy melyik évben, milyen intézményben milyen szakon diplomázott, a dolgozóknak a beosztásukat és foglalkozásukat (a munkaszerződésekben ezek román neve „funcţia” és „meseria”), valamint a munkaadó cég fő tevékenységét román nyelven (ágazati besorolás szerint). Barna Gergő arra is felhívja a figyelmet: a kérdőív kitöltésekor érdemes ellenőrizni, hogy az etnikumra, anyanyelvre és felekezeti hovatartozásra vonatkozó adatok mindenképp helyesen legyenek beírva.

A népszámlálás első szakasza május 15-ig tart. A számlálóbiztosok csak a második szakaszban – május 16-tól július 17-ig – keresik fel személyesen azokat, akik nem vezették be online az adataikat.