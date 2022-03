Új híd a Feketeügy fölött

Uzon polgármestere rámutatott, ez utóbbi már a korszerűsítést célzó pályázat elindításakor is igen rossz állapotban volt, a három évvel ezelőtti áradáskor elsodorta a víz. A kormánypénzből finanszírozott munkálatok során teljesen megújul egy 1,7 kilométeres útszakasz is, a szentivánlaborfalvi Malom utca alsó fele, ennek folytatásaként építik meg a hidat. A településvezető szerint a helybéliek már nagyon várták ezt a beruházást, hiszen eddig csak nehezen tudtak eljutni a folyó túlsó felén lévő mezőgazdasági területeikre. Az építkezést végző társulásnak 12 hónap áll rendelkezésére, hogy elvégezze a munkálatokat, melyek összértéke 9 millió lej, az önkormányzat önrésze 300 ezer lej. Uzon a továbbiakban is törekszik infrastruktúrája fejlesztésére, az Anghel Saligny-programban utak és szennyvízhálózat építésére is pályáznak. (dvk)