Több intézmény képviselői közel három hónapja dolgoznak már a SepsiBook szervezésén – mondta elöljáróban a programigazgató, majd emlékeztetett, hogy a rendezvényt május 26–29. között tartják a Sepsi Arénában. A könyvtár volt a kezdeményező, mely intézmény rég tervez már egy hasonló eseményt, voltak is előzményei ennek 2009-ben, a Benedek Elek-emlékév alkalmából, majd 2015-ben, amikor a Szent György Napok kulturális hetébe szerettek volna beilleszteni egy könyvvásárt. Ezek akkor nem voltak igazán sikeres kezdeményezések, de amin most dolgoznak, az formai és tartalmi szempontból is igazodik a könyvvásárok sajátosságaihoz, és különleges hangsúlyt kap benne a gyermek- és ifjúsági irodalom. Lesznek magyar és román nyelvű programok is, és összességében egy „barátságos, családias hangulatú, kreatív, játékos rendezvényre van kilátás, melyben minden korosztály megtalálhatja a számára potenciálisan érdekes olvasmányt és programpontot” – fogalmazott Szonda Szabolcs, hozzátéve, hogy az iskolai évzárók táján talán még az is fontos szempont lehet, hogy kedvezményes árú könyveket kínálnak az érdeklődőknek. Mint mondta, próbálnak hozzájárulni ezzel a könyvvásárral ahhoz, hogy a Sepsi Aréna kulturális rendezvényhelyszínként is bevonuljon a közösség tudatába. Délelőttönként inkább gyermekprogramok, délutánonként inkább felnőtteknek szóló események lesznek, esténként pedig irodalmi-zenés műsorok várják az érdeklődőket. Folyamatosan biztosítanak gyermekfelügyeletet. A rendezvény jelmondata: Lapozz élményt!

Hollanda Andrea elmondta, hogy elsősorban azokat a szerzőket szólították meg, akiket olvasnak és szeretnek a gyermekolvasók, de mindenképpen törekedtek arra, hogy értéket közvetítsenek. A tervezett gyermekprogramok között többféle rendezvény szerepel: író-olvasó találkozók, interaktív irodalmi foglalkozások, vetélkedők, műhelymunkák, szakmai beszélgetések pedagógusoknak. Szervezett csoportokat és családokat is várnak a SepsiBookra, mely minden korosztálynak tartogat izgalmas programokat. A legkisebbeknek J. Kovács Judit tart Kerekítő-foglalkozásokat, az ovisokat Nyulász Péter szólítja meg verses-mondókázós beszédfejlesztő foglalkozással, a kisiskolások Zalán Tiborral és Zágoni Balázzsal találkozhatnak. A kiskamaszokat, kamaszokat Somfai Anna és ugyancsak Zágoni Balázs, a középiskolásokat Mészöly Ágnes szólítja meg a rendezvényen. A Napsugár és a Cimbora főszerkesztői is részt vesznek több programban, mellettük Pompor Zoltán, Gombos Péter, Balázs Imre József, László Noémi és Krusovszky Dénes lesz jelen a szakmai beszélgetéseken.

A gyermekek mellett természetesen a felnőtt olvasóközönségnek is igyekeznek élményeket biztosítani, kisebb-nagyobb közösségi akciókat is terveznek az egyes rendezvények köré – tette hozzá Szonda Szabolcs, felsorolva még rengeteg meghívottat, akik a felnőttek számára lehetnek vonzóak. A rendhagyó programpontok közül Vida Gábor Egy dadogás története című könyvének bemutatóját emelte ki, ahol Lucian Mândruță újságíró beszélget majd a szerzővel, és elmondta, hogy az irodalmi gasztronómiáról is szó lesz egy vasárnapi beszélgetésen.

Ezután egy magyar és egy román nyelvű videóüzenet hangzott el Nyári Krisztián és Lavinia Braniște íróktól, akik rendkívül fontosnak tartják, hogy ott lehetnek majd az első sepsiszentgyörgyi könyvvásáron.

Gombos Zoltán végezetül felsorolta a fesztivál főszervezőit – Sepsiszentgyörgy Önkormányzata, Kovászna Megye Tanácsa, a Bod Péter Megyei Könyvtár és a Kónya Ádám Művelődési Ház –, majd elmondta, hogy nagy mértékben hozzájárul a rendezvény lebonyolításához a Multitrans és a Vadon Egyesület is, akik a szállítást biztosítják az arénához. A standok mellett pódiumok lesznek felállítva, ahol a beszélgetések zajlanak, továbbá gyerektér és irodalmi kávéház is lesz. Csütörtök déltől vasárnap délig folyamatosan zajlanak a programok, 24 standra és több mint 30 kiadóra számítanak. A rendezvényre a belépés ingyenes. A zenei fellépőkről is tájékoztatott a programkoordinátor: az írók-költőkből álló Klasszik Lasszó zenekar és a Toldi-feldolgozással érkező Bob és Bobék Orchestra mellett itt lesz még Berecz András, Huzella Péter, a helyi zenekarok közül pedig a Mozsikácska és a Mácsafej kapott meghívást a rendezvényre. Különlegessége lesz még a SepsiBooknak Zilahi Csaba Erdélyi magyarock 1970–2010 című könyvbemutatója, melyet Szemafor koncert kísér majd, ugyanis a zenekar újra összeáll ez alkalomból. Most indul a rendezvény honlapja és közösségi oldalai – fűzte hozzá.