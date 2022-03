Ünnepi köszöntőt mond Könczey Csaba, a rendezvény házigazdája, majd a belvárosi templom lelkésze áldását adja a bemutatóra. A kötetet méltatja: Cserey Zoltán történész, muzeológus. Köntzey Tamás, a könyv szerzője ismerteti a kiadványt. Közeműködnek: Könczey Csaba orgonán és Tánczos András szaval.

Kiállítás

EMŰK. Az Erdélyi Művészeti Központban ma 18 órától nyílik Tamás Anna (1945–2010) textilművész kiállítása. A tárlatot Vargha Fruzsina, Sepsiszentgyörgy alpolgármestere és Nagy Miklós Kund művészeti író nyitja meg. Kurátor: Bordás Beáta.

A KÓNYA ÁDÁM MŰVELŐDÉSI HÁZBAN ma 17 órától dr. Péter Sándor magyar nyelv és irodalom tanár megnyitja Váncsa Sándor, a Gyárfás Jenő Amatőr Képzőművészek Szövetsége tagjának Evolúció... című egyéni fotókiállítását.

Színház

UDVARTÉR TEÁTRUM. A kézdivásárhelyi színház szombaton és vasárnap 19 órától a Vigadó Művelődési Ház nagytermében Görgey Gábor: Hol a stukker?! című előadását játssza (rendező: Kolcsár József). Kedvezményes jegyár: 20 lej.

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház nagytermében vasárnap 19 órától színpadra épített nézőtérrel Maria Wojtyszko: Sam, avagy felkészülés a családi életre című darabját játssza a színházi világnap alkalmából. (rendező: Bocsárdi László; korhatár: 14+).

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház vasárnap 18 órától a Háromszék Táncstúdióban Are we human or are we dancers? című előadását játssza a színházi világnap alkalmából (koreográfus: Ioana Marchidan). Jegyek a biletmaster.ro oldalon, a városi szervezőirodában vagy előadás előtt a helyszínen kaphatók.

Bábszínház

MINIÉVAD A CIMBORÁKNÁL. A sepsiszentgyörgyi Cimborák Bábszínház szombaton 11 órától Feketeország című előadását játssza a stúdióteremben (rendező: Vajda Zsuzsanna). Vasárnap 20.07-től és 21.13-tól a Részeg halottakat nem szolgálunk ki! című, Örkény István egyperces novelláiból készült kirakat-előadást kizárólag 14 éven felüli nézőknek ajánlják, és a Tamási Áron Színház kirakatában játsszák a Szabadság téren felépített 21 személyes nézőtér előtt. Jegyeket foglalni, illetve az előadásokkal kapcsolatban érdeklődni a 0755 335 400-as telefonszámon lehet Csüdöm Eszternél.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi műsorán ma: 16.30-tól Pirula panda (magyarul beszélő) és 16.30-tól románul beszélő, 18.15-től Belfast (román feliratos), 18.30-tól Vegyél el (magyarul beszélő), 20.15-től Elk*rtuk (román felirattal), 20.45-től Rohammentő (román feliratos); szombaton: 11 órától A kuflik és az Akármi (magyar animációs családi film), 11.15-től Pirula panda (románul beszélő), 16 órától Uncharted (magyarul beszélő), 17.30-tól Belfast (román feliratos), 18.30-tól Vegyél el (magyarul beszélő) és 19.15-től magyar felirattal; 20.45-től Az elveszett város (román feliratos), 21 órától Almák (román feliratos); vasárnap: 11 órától Pirula panda (magyarul beszélő) és 11.15-től románul beszélő, 15.30-tól Katona­dolog (magyarul beszélő), 15.45-től Pókember: Nincs hazaút (magyarul beszélő), 17.30-tól Batman (román feliratos), 18.30-tól Halcsont (román feliratos), 20.30-tól Toxikoma (román felirattal), 20.45-től Az elveszett város (román feliratos).

Hitvilág

SZENT JÓZSEF-TEMPLOM. Ma főünnep, Gyömölcsoltó Boldogasszony, Jézus fogantatásának ünnepe. A szentmisék 8, 10 (élő közvetítés), valamint 18 órától kezdődnek. A mai keresztúti ájtatosságot 17.15-től a Rózsafüzér-társulatok vezetik.

SZERETETVENDÉGSÉG, KÖNYVBEMUTATÓ. A sepsiszentgyörgyi unitárius egyházközségben március 27-én, vasárnap 16 órától a nőszövetségi szeretetvendégségen bemutatják Enyedi Pál–Márk Attila A Magyar Unitárius Egyház orgonái című könyvet.

NAGYBÖJTI TRIDIUM KÉZDIVÁSÁRHELYEN. A Kantai templomban március 24–26. között 18 órától nagyböjti tridiumot tartanak, melynek meghívottja Boros Vilmos nyujtódi plébános.

Irodalmi pódiumműsor Kovásznán

Berzsenyitől Trianonig, a szerelemtől Istenig címmel irodalmi pódiumműsor lesz Kovásznán az Ignácz Rózsa Irodalmi Klub szervezésében március 29-én, kedden 18 órától a Kovásznai Művelődési Központban. Meghívottak: Böszörményi Zoltán Babérkoszorú- és József Attila-díjas költő, író, az Irodalmi Jelen alapító-főszerkesztője és Varga Melinda József Attila-díjas költő, az Irodalmi Jelen vers- és interjúrovatának szerkesztője. Az est házigazdája Czilli Aranka költő, író, magyartanár.

Jótékonysági est Kommandóért

Pittyes2es és Gyufa ma 20 órától Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Ház nagytermében jótékonysági előadást tart, amelynek bevételét a kommandói rászorulóknak ajánlják fel. Jegyár: 20 lej (emellett adományozni is lehet). Regisztráció és további információk: 0730 600 279.

Sepsiszentgyörgyi előfizetőink figyelmébe!

Amennyiben lapkihordóink még nem jutottak el Önökhöz, március 25-ig a Háromszéket megrendelhetik a postán is, illetve az újságosbódékban is fogadunk megrendeléseket.

Vasárnaptól nyári időszámítás!

Március utolsó vasárnapján kezdődik a nyári időszámítás, mely október utolsó vasárnapjáig tart. Szombaton lefekvés előtt állítsuk át óráink mánusát egy órával előbbre.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától 20–6 óráig a Bánki Donát utcai Medicom (telefon: 0267 352 659, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015), hétfőtől a Gábor Áron téri Ambrozia (0267 360 608); Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), 8–16 óráig és vasárnap 8–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Baróton szombaton 9–13 óráig a Szabadság utcai Mária (0729 935 431) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön a Sport utca 3. szám, 1/I/1. cím alatti Oral Care rendelőben (0267 708 465) szombaton és vasárnap 9–12 óráig; a Józef Bem utca 2/3/J/1. cím alatti Dent-Art rendelőben (0733 007 002) szombaton és vasárnap 12–16 óráig; a Grigore Bălan tábornok út 62/2. szám alatti Fazakas Dental Clinic rendelőben (0744 857 743) szombaton és vasárnap 10–12 óráig fogadják a sürgősségi eseteket.

Röviden

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. ma Oltszemen és Zalánban, hétfőn Sepsikőröspatakon és Kálnokon gyűjti a hulladékot (háztartási, elektronikus, illetve szelektív hulladékot: műanyagot, fémet, papírt és üveget). * 5 kg üvegért 0,5 liter sört adnak a ma kezdődő üveggyűjtési akció keretében. Sepsiszentgyörgyön üvegszüret március 25–26-án a már megszokott helyszíneken: a Szabó Kati Sportcsarnok melletti parkolóban (Stadion utca), a Penny Market szomszédságában, a régi kenyérgyárnál (Kós Károly út), a buszpályaudvarral szemben (Állomás utca), a Kálvin téri parkolóban, illetve a Tega hulladékudvarában (Energia utca 2. szám).

HÓVIRÁGTÚRA. A háromszéki EKE szombaton tartja hagyományos hóvirágtúráját a Setét-patak völgyfőjében szalonna-, rostélyossütéssel egybekötve. Találkozás 10 órakor a Hatod-tetőn. Túravezető: Dukrét Lajos. (telefon: 0754 099 574). Táv: 7 km.

KISBAKANCS-JUBILEUM. Az Erdélyi Kárpát-Egyesület háromszéki osztályának Kisbakancs-csoportja jubileumi eseményt szervez szombaton, ahol a csapat tízéves tevékenységét ünneplik. A tervezett program: gyülekező Sepsiszentgyörgyön a Kálvin téren, a Vár­templom alatt; 11 órakor indulás Sugásfürdőre a város kisvonatával (több személy esetén busz is lesz); túrázás Sugásfürdő környékén, a Görgő-csúcsra és a Gyertyános-kúthoz – táv: 6 km; 15 órakor indulás vissza Sugásfürdőről busszal. 16 órakor ünnepség vetített képes előadással, svédasztallal és zenés bulival a Fidelitas Szálloda & Spa konferenciatermében (Sepsiszentgyörgy, Gólya utca 14. szám).