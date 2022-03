„A valaha létezett legnagyobb és legerősebb védelmi szövetség részei vagyunk, katonáink jól felkészültek, tehát szívemre tett kézzel mondhatom, hogy Románia nincs veszélyben, a román állampolgárok biztonságban vannak haderőinknek és a NATO-nak köszönhetően” – jelentette ki az államfő. Hozzátette: Románia saját, szilárd védelmet is akar, ezért emelik a bruttó hazai termék 2,5 százalékára a védelemre fordítandó összeget; a védelmi minisztérium és a hadsereg már megkezdte egy feljavított fegyverkezési terv kidolgozását. Emellett a román katonák részt vesznek a szövetséges multinacionális csapatokban is, ahol szükség van rájuk. A romániai NATO-harccsoport francia parancsnokság alatt működik majd, az a további tárgyalásokon dől el, hogy mely államok küldenek még katonákat ebbe az alakulatba. Iohannis arról is beszélt, hogy a vegyi és biológiai fegyverek bevetését több nemzetközi egyezmény is tiltja, és kifejezte reményét, hogy ezek aláírói betartják kötelezettségvállalásukat.

Van elég jódtabletta

Elkészültek a „nukleáris incidens” esetére előállított jódtabletták, ezeket a családorvosokon keresztül juttatják el a lakossághoz – jelentette be Alexandru Rafila egészségügyi miniszter, hangsúlyozva, hogy a gyógyszereket szigorúan csak hatósági javaslatra szabad bevenni a megfelelő időpontban és adagban.

Megelőzésszerű alkalmazásuknak semmi értelme, sőt, kifejezetten veszélyes, mert pajzsmirigybetegséget okozhat – közölte, és azt ígérte: a tabletták felhasználásáról és megfelelő tárolásáról tájékoztató anyagokat fognak szétosztani. A kálium-jodid pasztillák gyártását március elején kezdte meg a jászvásári Antibiotice gyógyszergyár, amely húszmillió darabot már el is juttatott a megyei közegészségügyi igazgatóságokhoz, további tízmilliót pedig a hét folyamán szállít le. Az egészségügyi minisztérium azért rendelte meg ezek gyártását, mert az ukrajnai atomerőművek körüli harcok hírére és az atomfegyverek esetleges bevetésére utaló moszkvai nyilatkozatok hatására az emberek pánikszerűen felvásárolták a gyógyszertárak jódtablettakészleteit.

Félmillióan menekültek ide

Az orosz–ukrán háború kezdetétől szerda éjfélig 527 553 ukrán állampolgár érkezett Romániába – közölte csütörtökön a határrendészet. Szerdán 24 óra alatt 54 217 személy lépett be Romániába, közülük 8910 ukrán állampolgár (4,1 százalékkal kevesebb, mint előző napon). Az országba érkezett ukrajnai menekültek száma hétfőn lépte át az ötszázezret, de több mint 400 ezren el is hagyták már Romániát, többségük Magyarország felé; az itt maradtak számát 80 ezerre becsülik a román hatóságok, közülük 4280-an adtak be menedékkérelmet. (A szomszédos, 2,6 millió lakosú Moldovában még mindig százezernél több ukrajnai lakos tartózkodik.) A hazai menekültszállások telítettsége jelenleg 87,5 százalékos. A kormány szerdán sürgősségi rendeletben szabályozta az ukrajnai menekülteket befogadó magánszemélyeknek járó állami támogatást, ennek értelmében a szállásra napi 50, az étkezésre pedig napi 20 lejt biztosítanak menekültenként. A pénzt a kormány tartalékalapjából utalják át, és a megyei katasztrófavédelemi igazgatóságokon keresztül fizetik ki.