Tervem, hogy körbejárjam a történelmi Udvarhelyszék településeit, amelyek jórészt a mai Hargita megye délnyugati részén helyezkednek el, illetve részben átnyúlnak Kovászna, Maros és Brassó megyébe is. Riportsorozatom egyik célja, hogy bemutassam Székelyföld különálló tájegységeit, áthajolva szomszédos közigazgatási területekhez tartozó kerítéseken, körülnézve ugyancsak székely településeken. Udvarhelyszék irányából Erdővidék felé közelítve vesszük szemügyre a falvak mai gazdasági és társadalmi helyzetét, a rejtett és megmutatkozó potenciált, a pillanatnyilag zajló folyamatokat és a közeljövőre vonatkozó terveket. Minden települést megvizsgálok az egyházközségek, a helyi vállalkozások szintjén, illetve a civil berkekben zajló közösségépítő munka szemszögéből is, külön figyelve arra, hogy rávilágítsak a szellemi és az épített örökségre.

A megye éléskamrája

Hargita megye és Udvarhelyszék dél-nyugati szegletében járunk. Ahogy elhagyjuk Székelyke­resztúrt, itt mindjárt kissé tágasabb a Nagyküküllő völgye, enyhébbek, alacsonyabbak a dombok. Azt tartják a helyiek, hogy ez a táj a megye éléskamrája, a földterületek kiválóan alkalmasak gabonatermelésre. Ez jól érzékelhető, még a felületes szemlélő számára is, hiszen a szántók nagy részét ma is művelik, s bármerre nézünk, kiterjedt búza- és kukoricatáblákat látni.

Ami a településképet illeti, azt tapasztalja a látogató, hogy mivel nincsenek a kiterjedt erdőségek, amelyek fája építkezési alapanyagként szolgálna, már a korábbi időszakokban is szívesen használtak követ és helyben égetett téglát. A hagyományos házak és csűrök – bár szerényebbek a két Homoród mentén lévőknél – formájuk, kivitelük révén már-már a közeli Szászföldön dívott régi építmények küllemére emlékeztetnek, gyakran látni azonban egyszerűbb régi hajlékokat is, olyan házsorokat, amelyek arra utalnak, hogy egykor jobbágyok, zsellérek is lakták a falut. Szembesülhetünk azzal a ténnyel is, amely leszámol a tévhittel, hogy a székelyek kivétel nélkül szabad és birtokkal rendelkező kisnemesek lettek volna. Bögözön alul járunk jóval, itt már megéltek a bárók, a Nagyküküllőben pedig bőven volt márna is egykor.

Etnikai és gazdasági átrendeződés

Újszékely község három településből áll. A községközponthoz tartozik, a tőle északra – Székelykeresztúr közvetlen közelében – elhelyezkedő Alsóboldogfalva, valamint a kissé félreeső Székelyszenterzsébet. Újszékely és Alsóboldogfalva egyaránt megközelíthető a 13C jelű országúton Héjjasfalva és Székelyudvarhely irányából. Azt viszont jó tudni, hogy aki személygépkocsival kíván eljutni Székelyszenterzsébetre, annak ki kell mennie a megyéből, és Újszékely után, elhagyva a megyehatárt jelző táblát, észak irányban haladva, a 134A jelű megyei úton érkezhet meg az onnan 4 km-re található településre. Ott egy kicsit más világot fedezhetünk fel.



Alsóboldogfalva múltjából

A főút mentén maradva, ha belenézünk az Alsóboldogfalva múltját taglaló feljegyzésekbe, mindjárt kiderül, hogy bár szerepel az 1332-es pápai tizedjegyzékben, hosszú ideig a fiatfalvi Ugron bárók zsellérfaluja volt. Másodlagos telepítésű, korábban nyugat irányban, a Torna-patak völgyében, a ma Kis-Görgénynek nevezett határrészben helyezkedett el, ahonnan a lakók egy tatárbetörést követően a Nagyküküllő jobb partjára telepedtek át. A helyi hagyomány az 1241–42-es „nagy” tatárjárásra utal, bár ennek kevés a valóságalapja, hiszen a következő évszázadokban – a török vazallusaként – számos „kisebb” tatárbetörés is pusztította a vidéket.

Nem a Székelyföldre korlátozódott ugyan, de a legutolsó ilyen sajnálatos esemény a krími és dobrudzsai tatárok dúlása volt 1717-ben, amikor 20 ezer lovasból álló seregük pusztította végig Erdélyt, Máramaroson át pedig egészen az Észak-Alföldig, Nagyszekeres községig (ma Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) törtek elő, csak Szatmárban nyolc települést romboltak le. Akkor történt Széken (az egykori Doboka vármegyében, ma Kolozs megye) Szent Bertalan napján (augusztus 24.) az a vérengzés, amely után alig száz helyi lakos maradt életben. Ennek a tragikus eseménynek az emléke napjainkig él, és nagyban meghatározta, hogy a székiek viseletében máig a piros és a fekete dominál. Egyébként a tatárok sem úszták meg ép bőrrel ezt a kalandot, elvittek magukkal ugyan mintegy kétezer foglyot, de húszezres hadseregüknek több mint fele elhullott a harcokban. A tatárok aztán 1774-ben elszakadtak a Török Birodalomtól, 1783-tól orosz fennhatóság alá kerültek, kánságuk megszűnt, így a tatároktól való több évszázados félelemtől végleg megszabadulhatott Európa.

Orbán Balázs annak idején nem időzött túl sokat a faluban, annyit jegyzett meg, hogy „sok vallású lakói boldog egyetértésben élnek; öt vallásfelekezetnek van e faluban temploma, úgymint: unitárius, református, katholikus, görög egyesült és nem egyesült.” Ez a felekezeti sokszínűség részben annak köszönhető, hogy az eredeti lakosság mellé – akik többségükben túlnyomórészt unitáriusok és reformátusok –, mivel az Ugron-birtokon élő székely-magyarok jelentős része birtokvásárlással megváltotta magát a 19. század elején, a földbirtokos a közeli Magyarfelekről román családokkal pótolta a munkaerőt. Magyarfelek korábban Udvarhely vármegye része volt, ma a Maros megyei Héjjasfalva községhez tartozik, nevével ellentétben román többségű település, közúton mintegy 12 km, légvonalban azonban csak 5 km távolságra fekszik Fiatfalvától délre, Szederjes szomszédságában. A földbirtokos két templomot – görög katolikust és görögkeletit – építtetett az akkor betelepedők számára. Innen ered az Orbán által említett vallási sokszínűség. Ez mára megszűnt. Létezik ugyan a görögkeletieknek egy kis temploma – 1992-ben lebontották, majd 1999-ben újjáépítették, többnyire búcsúk alkalmával használják –, a római katolikusok pedig a szomszédos Újszékelyen vagy Székelykeresztúron vehetnek részt az igehirdetéseken. Gálfalvi Gábor nyugalmazott igazgató-tanító, helytörténész szerint – ami valóban tény – az utóbbi másfél évszázadban a románok elmagyarosodtak, olyannyira, hogy eredeti vallásukat is elhagyták. Többnyire az unitáriusokhoz csatlakoztak, de házasságok révén a református gyülekezetet is gyarapíthatták. Erre vonatkozó statisztikát soha nem készítettek. A helyiek számon tartják ugyan, hogy jelentős köztük a román származásúak aránya, de ennek ma nincsen különösebb jelentősége, az alsóboldogfalviak zömének anyanyelve a magyar.

Etnikai átalakulás

Viszonylag új jelenség a „sátoros cigányok” beköltözése, akik viseletük és életvitelük szerint is elkülönülnek. Ez az egyre markánsabb etnikai csoport – a helyiek 33 családot emlegetnek – beszéli ugyan valamelyik roma dialektust, de többnyire ők is magyar anyanyelvűeknek tartják magukat, bár ha egymás között beszélnek, cigányra fordítják a szót.

Ha átnézzük a népszámlálási statisztikákat, akkor látható, hogy 1850-ben az 598 helyi lakosból 139 román és 459 magyar. A felekezetek szerinti megoszlás így alakult akkor: 69 ortodox, 70 görög katolikus, 2 római katolikus, 200 református és 257 unitárius. 1910-ben a 710 lakosból már csak egy fő vallja románnak magát, ekkor 51 ortodox és 10 görög katolikust számláltak a faluban. A hagyományos felekezeti hovatartozás már nem jelenti automatikusan azt, hogy csak bizonyos „bevett” egyházhoz tartozhatnának a magyarok vagy a románok. Működik az átjárhatóság az identitás szintjén is: 1930-ban a 777 lakos közt már négy etnikum jelenik meg: 731 magyar, 8 román, 32 cigány és 6 zsidó. 1941-ben 755 lakosból 23 román, 668 magyar, egy német és 63 egyéb nemzetiségű – nem mellékes, hogy a második bécsi döntéskor Alsóboldogfalva Románia része maradt, ezzel is magyarázható a románság számbeli gyarapodása. Később, 1966-ban 699-en lakják, ebből 12 román, 649 magyar, egy német és 23 cigány. Folytatódott tehát a románok asszimilációja a székely-magyar többségbe. A rendszerváltás utáni első népszámláláskor (1992) 777 főt írtak össze itt, ebből 8 volt román, 20 cigány és 749 magyar.

Nem mellékes az sem, amit Sepsiszéki Nagy Balázs említ 2000-ben: „a helybeli I–IV. osztályos iskola három osztályába (feltételezhető, hogy akkor egy évjárat kimaradt) 42 gyermeket írattak be, akik közül 18 cigány nemzetiségű.” Az ErdélyStat – igaz ugyan, hogy községi szinten, együtt kezelve a három települést – 1377 főre becsüli itt a romák lélekszámát, amely a 2644 főnyi összlakosság 52 százaléka. Ezek szerint ebben a kis régióban komoly etnikai átalakulás zajlott le az utóbbi húsz esztendőben, amely betelepedés és identitásvállalás által körvonalazódott, és még napjainkban is tart. Nyilvánvaló, hogy ez a gyarapodás a településképen is megmutatkozik. Ejtsünk azonban itt pár szót arról is, hogy – szintén községi szinten – megjelent egy 16 fős pünkösdista, egy 19 fős baptista közösség, 5 főt felekezeten kívülinek tartanak számon, 24 lelket pedig „egyéb” felekezethez sorolnak. (Ez az adatsor viszonylag régi, 2011-es kutatásokra alapoz, de helytállónak tűnik, hiszen bemutatja azt a tendenciát, amely továbbra is érzékelhető.)

Ottjártunkkor megkérdeztünk egy járókelőt a vallásáról, aki erre azt válaszolta, hogy „pentikosztál”, majd rövid gondolkodás után helyesbített: „ejszen pünkösdista”. Ebben felismerni véltük az újkeresztény vallások sajátos „multikulturalitását”, amely feloldja vagy egybemossa a nyelvi és az etnikai határokat. A romák különböző rétegei – ezen belül a „sátorosok”, a „szőnyegesek” és a „házicigányok” – az Európai Unióhoz való csatlakozás után először találkoztak a kapitalizmus által felkínált lehetőségekkel és a korábban sosem tapasztalt anyagi gyarapodással. Vannak jól körülhatárolható tevékenységek (külföldön vállalt mezőgazdasági vagy ipari munka), de olyan tevékenységek is, amelyekről keveset tud a társadalomkutató (más országokban meglévő szociális juttatások igénybevétele, határokon átívelő kereskedelem, a szürkegazdaságban való jelenlét és a multilevel marketing vándorkereskedelemmel ötvözött változata). Az uniós tagság kínálta gazdasági lehetőségek jól tükröződnek az építkezési kedvben és hajlandóságban is, amellyel jórészt egymást kívánják túllicitálni a romák.

Ugyancsak községi szinten – falvankénti bontásban nem jutott el hozzánk még kimerítő adatsor – elmondható, hogy a teljes közigazgatási területen (39,8 km²), 1440 hektár szántó, 2030 hektár legelő és gyümölcsös található, erdő mindössze 2,7 hektár. A 917 háztartásban élő 2644 lakos aktív korú rétegének 44 százaléka valamilyen kereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozásban dolgozik (2017-es adat), 24 százalék az iparban, 12 (szellemi és egyéb) szolgáltatással foglalkozik, 20 százalék pedig az építőiparban tevékenykedik. Bár sokan tartanak állatokat, egyénileg vagy valamilyen közösségi formában művelik a földjeiket és igénybe veszik a földalapú, illetve az állatok után járó támogatásokat, a gazdálkodás egyszerűen nem jelentkezik a hivatalosan elérhető kimutatásokban. Ami említendő még: tíz év alatt az egy főre jutó saját havi jövedelem 130 lejről 433 lejre emelkedett (2009–2019). Összehasonlításként: ez a mutató Korond községben 252 lejről 575 lejre növekedett, Etéden 173-ról 422-re, Székelyudvarhelyen 839-ről 1420-ra, Kolozsváron 1220-ról 2178-ra.

A változó faluképről

Általában jellemző, hogy a városokhoz közelebb fekvő települések arculata hamarabb szenvedett el „urbánus” változásokat. Nyilvánvaló, hogy Alsóboldogfalva esetében is így történt, hiszen a rendszerváltás előtt a gyárak foglalkoztatták a lakosság egy részét. Többnyire kétlaki életet éltek az itteniek. Ez az életforma anyagilag is kifizetődőbb volt, sokkal biztosabb jövedelmet és nyugdíjat biztosított. A termelőszövetkezet is viszonylag eredményesen működött (1959 és 1990 között). Akik igényelték, arra is volt lehetőség, hogy közösen, kvázi kalákában, sorra felújítsák a tagság lakóházait. Ennek a módszernek a nyomaival, amely a múlt század hatvanas-hetvenes éveiben működött, több udvarhelyszéki faluban is lehet találkozni: a szövetkezet biztosította önköltségi vagy kedvezményes áron az anyagot – téglát, cserepet, asztalosmunkát –, a mesterek „norma fejében” dolgoztak, a segédmunkát pedig a család, illetve a szomszédság és a rokonság biztosította. Így alakult át több tucatnyi hagyományos bennvaló. Általában „vinklis” házak épültek, amikor az utcafronton két ikerablakos szoba helyezkedett el, a régi, a hagyományos lakófelület pedig az „L” alak udvari meghosszabbításában folytatódott. Az ivóvizet egyénileg fúrt kutakból vételezték, így az állatállomány ellátása mellett arra is volt lehetőség, hogy – igény szerint – fürdőszobákat és folyóvízzel ellátott konyhákat alakítsanak ki.

Az építkezési „felszabadultság” a rendszerváltás után következett be. Egyrészt a helyi romák, de hasonló módon a székely-magyar lakosság körében is. Bár mutatkozna lehetőség helyi eredetű anyagok beszerzésére is – a közelben az elődök téglát és cserepet egyaránt állítottak elő saját szükségleteikre, ezt a szászok is szívesen vásárolták innen, mert időtálló termékeknek bizonyultak. Hasonlóan a korábbi gyakorlathoz, amikor szekerességgel, cserekereskedelem útján jutottak a helyiek kiváló minőségű fűrészáruhoz Udvarhelyszék-Hegyalja falvaiban, Zetelakán vagy Kápolnásfaluban, ez a módszer talán ma is folytatható lenne, csakhogy időközben megjelentek a modern építőanyagok. A külföldi tulajdonú gyártók telephelyei itt is viszonylag közel vannak, a kereskedők szívesen kiszállítják a megrendelt anyagokat, amelyek révén korszerű, ám tájidegen házak épülnek anélkül, hogy bár egy-egy barátságosabb helyi motívumot tartalmaznának.

Ez a jelenség Alsóboldogfalván a többrétegű lakosság fogékonysága, a két- vagy többlaki életmód, újabban a vendégmunka során gyűjtött információk jóvoltából erősebbnek látszik, mint másutt. Ami jelentékeny változást hozhat, az az alapanyagok érezhető drágulása. Csak az elmúlt időszakban egyes építőanyagok ára a teljes mértékben külföldi termékeket forgalmazó lerakatoknál 20–40 százalékkal emelkedett. Vonatkozik ez a vas- és üvegárura, téglára, cementre, cserépre és szerelvényekre egyaránt. Most, az építkezési szezon kezdetekor a kereskedők annyira naprakész árakkal számolnak, hogy a későbbi időpontokra vonatkozó rendeléseket csak akkor veszik fel, ha az ügyfél tudatában van annak, hogy további drágítással kell számolnia. Ez az állapot nem múlik el következmények nélkül, hatással lesz a kivitelezőkre, a többi szegmensre és az ingatlanpiacra egyaránt. Valószínűsíthető, hogy ez is a koronavírus-járvány egyik hozadéka, amely a világ számos pontján a termelés időszakos leállásának, a logisztika lassulásának a következménye. Az itt tetten érhető helyi problémákat és a járvány következményeit még nem mértük fel. Az adatgyűjtés zajlik, az egyenleget majd a következő hetekben vonhatjuk meg, amikor a két szomszédos település, Újszékely és Székelyszenterzsébet is sorra kerül.

Simó Márton