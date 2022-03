Fontos és egyedi a Tamás Anna marosvásárhelyi textilművész tárlata, hiszen a falakon egy igazán formabontó művésznő alkotásaival találkozhatunk – hangsúlyozta Vargha Fruzsina, Sepsiszentgyörgy alpolgármestere, művészettörténész. Hozzátette, e kiállítással is teret biztosítanak elszármazott művészeinknek, és hiszi, hogy „világokat nyithatunk meg közösen”. Mint fogalmazott, fontos visszatérnünk az életbe, fontosak ezek a találkozások, fontos a közösségben való gondolkodás, „mindezeknek csomópontja a kultúránk, a művészeink, a gondolkodóink”.

Bordás Beáta, az EMŰK vezetője évadnyitó kiállításnak nevezte a tárlatot, mondván, az már az általa összeállított programba illeszkedik. Lényeges, hogy egy női alkotót mutassanak be, akinek mind szőnyegeit, mind életpályáját rendkívül izgalmasnak találta. Életművének jelentős része most megtekinthető, a kiállított tizenhárom nagy méretű textilalkotásból tizenegyet Amerikából hoztak el a kiállításra (a művésznő ugyanis 1985-ben az Egyesült Államokba disszidált), azok több mint 35 évig nem voltak láthatóak, a sepsiszentgyörgyi kiállítás e tekintetben is premiernek számít, a tárlat anyagát a művésznő fia, Kelemen Mátyás bocsátotta rendelkezésükre. Tamás Anna textilművészeti munkássága 1969–1985 közé tehető, legjelentősebb alkotásait 1975 körül készítette, emelte ki Bordás Beáta.

Tamás Anna életéről, művészetéről személyes ismerője, Nagy Miklós Kund marosvásárhelyi művészeti író beszélt. Mint fogalmazott, e kiállítás nemcsak ritkaság, hanem olyan különlegesség, amelyet nagyon nehéz lenne megismételni. A művésznő 65 éves korában hunyt el, a most látható gyűjtemény 15 évig tartó tevékenységét öleli fel, textíliáit az 1970-es évek elejétől 1985-ig tervezte, készítette. Ez az időszak egybeesik azokkal az évekkel, amikor a textilművészet Európában is népszerű lett, s az iparművészet egyenlővé vált a művészet többi ágával, amikor a gondolat is meghatározóvá vált a textilművészetben – magyarázta. Tamás Anna a megújítók, a gazdagítók csapatába tartozott, dolgozott a marosvásárhelyi nemzeti színház díszlet- és jelmeztervezőjeként is, e munkássága is jelentős, életét akár meg is lehetne filmesíteni. Erdélyből New Yorkba került, Amerikában a divatszakmában kezdett dolgozni, a nulláról kellett indulnia, de meg tudta valósítani önmagát – hangoztatta a művészeti író. Megjegyezte, különleges szőnyegeiről azonosítani lehet a művésznő önarcképét, hiszen a művész csak úgy tud igazán maradandót alkotni, ha életét építi műveibe. Tamás Anna nemzedéke egyik legfontosabb művésze, Marosvásárhely egyik legszebb, legelegánsabb hölgye volt – zárta kiállításmegnyitó beszédét Nagy Miklós Kund.