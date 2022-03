Az anyagi fedezet ugyanis teljes egészében európai uniós alapokból jön, a fejlesztési minisztériumon keresztül, az országos helyreállítási terv (PNRR) keretében. Cseke Attila tárcavezető nyilatkozata szerint az összesen 2,82 milliárd euróból nagyjából 2600 közintézményre és 1733 tömbházlakásra jut, amelyek hőszigetelésére, illetve megerősítésére április elsejétől lehet pályázni azoknak az útmutatóknak az alapján, amelyeket március 28-án tesznek közzé.

Az érdeklődés máris óriási, hiszen az előző programok sokszor az önrész biztosításán buktak el, a kis jövedelmű családok, háztartások ugyanis a beruházás negyedét-ötödét képező néhány ezer lejes hozzájárulást sem tudták előteremteni, most pedig a megnövekedett számlák miatt szinte mindenkit foglalkoztat az energiatakarékosság. De ez a programcsomag nem az egyéni pályázatokról szól – tudtuk meg Antal Árpádtól. Sepsiszentgyörgy polgármestere elmondta: különböző programok vannak, ezek közül az egyik a klasszikus tömbházszigeteléseké, amelyekre arányosan kapnak pénzt a megyék, ezen belül pedig az önkormányzatok elosztják egymás között, hogy ki mire pályázik. Erről már egyeztettek is a megyei tanács és az öt város vezetői, és további megbeszélések is következnek, hogy ne egymással versenyezzenek. Ebben a kiírásban május 31-ig lehet pályázni, és akinek addig nincs szerződése, az elveszíti a pénzt, amit azonban visszautalnak az országos kosárba, és egy következő körben újra meghirdetik, hogy ne maradjon felhasználatlanul, tehát az ügyesebbek másodszor is nyerhetnek. Egy másik program a közintézmények energetikai korszerűsítésére vonatkozik, ebben a megye és a két municípium (Sepsiszentgyörgy és Kézdivásárhely) vehet részt, a harmadik pedig az úgynevezett szociális program, amelyben országos verseny van a pályázók között.

A sepsiszentgyörgyi önkormányzat az első körben a különböző dokumentációkat készíti elő: minden érdekelttől begyűjtik a szükséges iratokat, de bizonyos prioritásokat szabnak majd, elsősorban szociális, de urbanisztikai szempontokat is figyelembe véve; az egyik cél a szegényebbek támogatása, például a Csíki negyed, a szépmezői vagy az Őrkő melletti tömbházakban élőké.

A helyreállítási terv mellett lesznek még kiírások a regionális operatív programokon belül is – közölte Antal Árpád, hangsúlyozva, hogy senki ne álljon holnap sorba azért, hogy pályázzon, mert az önkormányzat lesz a kezdeményező. Alapelvként leszögezte: a tömbházlakások egyéni hőszigetelése szóba sem jöhet, ilyent már rég nem is hagynak jóvá – egész tömbházak felújítását tervezik, még egész lépcsőházak is csak kivételes esetben kerülhetnek sorra.

Az egyik épületjavítás, amelyre biztosan pályázni fog az önkormányzat, a város egyetlen piros ponttal jelölt, azaz szerkezetében meggyengült lakótömbje a Domb utcában, de erre sem egyformán: a földrengés által megrongált lépcsőháznak a megerősítésére és a hőszigetelésére, a másik két lépcsőháznak csak a hőszigetelésére készülnek.