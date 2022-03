Erősebb védelemről beszélt a kormányfő

A bolgár, észak-macedóniai és montenegrói hivatali kollégájával közös sajtótájékoztatón a román kormányfő rámutatott: Oroszország azon döntése, hogy háborút indít Ukrajna ellen, súlyosan érintette a fekete-tengeri térség és Délkelet-Európa biztonságát. „Országaink már most is komoly szakértelemmel rendelkeznek a regionális védelmi együttműködés terén, amelyet ki lehet használni ebben az irányban is” – fogalmazott, hozzátéve: csökkenteni kell az Oroszországtól való energiafüggőséget, szembe kell szállni a hamis orosz narratívákkal, javítani kell a kibervédelmi képességeket és fokozni kell az egymás közötti kereskedelmet. Nicolae Ciucă beszélt arról is, hogy Ukrajna kritikus helyzetben van, de kitüntetett figyelmet kell fordítani a Moldovai Köztársaságra is, amelynek a menekültválság mellett gazdasági problémákkal is szembe kell néznie az ukrajnai háború miatt.