Egy év kihagyás után rendezték meg szombaton a hagyományos asztalitenisz Törekvés Kupát Felsőrákoson. Az elmúlt évekhez hasonlóan az idei megmérettetés is sikeresnek számított, a sportolás mellett az újbóli találkozás is mindenkinek nagy örömet jelentett. Az esemény szervezői külön díjazták a megmérettetés egyetlen női indulóját, Pethő Katalint (Felsőrákos), aki mellett elismerést kapott a mindössze tizenegy esztendős Korodi Krisztián (Nagyajta), illetve a 71 évesen is ütőt ragadó Kovács Attila (Kovászna) is.

Az eredmény: * 50 év alatt: 1. Elekes Hunor (Esztelnek), 2. Tókos Pál (Köpec), 3. Bartha Zsolt (Nagyajta), 4. ifj. Pethő Mihály (Felsőrákos), 5. Canea-Kocsis András (Kézdivásárhely), 6. Korodi Csaba (Nagyajta) * 50 év fölött: 1. Pál Attila (Sepsiszentgyörgy), 2. id. Pethő Mihály (Felsőrákos), 3. Nagy István (Mikóújfalu), 4. Bartha István (Nagyajta), 5. Szakács László (Sepsiszentgyörgy), 6. Székely László (Felsőrákos). (tif)