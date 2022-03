– Kik az egyesület vezetői?

– Jómagam vagyok az elnök, Ábri Béla zenetanár, prímás az alelnök, Olărașu Miklós Éva a titkár, Csüdör Barnabás és Csüdör János pedig egyesületi tagok.

– Az egyesülettel egy időben alakult meg a Lau-Do zenekar is?

– Már azelőtt is felléptünk a jelenlegi felállásban, de tavalyig Csiribiri néven zenéltünk, és miután megalakult az egyesület, felvette a zenekar is a nevét, így lettünk Lau-Do zenekar.

– Honnan ered a Lau-Do név?

– A Laudate Dominum (Dicsérjétek az Urat) latin szókapcsolat rövidítéséből, csak mivel a jelenlegi romániai jogszabályok nem tették lehetővé ennek használatát, rövidítenünk kellett, és így maradt a Lau-Do, ami önmagában is értelmet hordoz, hiszen jelentése: dicsérni.

– Miből áll a zenekar repertoárja?

– Zenekarunk repertoárja több kategóriára bontható, a célközönség szerint. Játszunk gyermekdalokat, megzenésített verseket, népdalfeldolgozásokat, könnyűzenei dalokat és egyházi ifjúsági énekeket is.

– Vannak-e saját szerzeményeik?

– Még nincsenek.

– Kik a zenekar tagjai és ki milyen hangszeren játszik?

– A zenekar tagjai: Dávid István – gitár, ének; Ábri Béla – hegedű, ének, ritmushangszerek; Ábri László – hegedű; Bartók Botond – dob, ének; Balogh Mónika Beáta, Ábri Boglárka, Molnár Tímea és Marthi Szilvia – vokál; Gergely Botond – basszusgitár; Vargyasi Szabolcs – billentyű.

– Eddig hol, milyen rendezvényeken léptek fel?

– Többnyire Kézdiszentléleken rendezett kulturális műsorokon, egyházi ünnepeken, szentségimádásokon. Tavaly év végén egy karácsonyi koncertsorozattal jártuk be Alsó- és Felső-Háromszéket. A múlt évben négy helyre kaptunk meghívást: Torjára, Esztelnekre, a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-templomba és az imecsfalvi római katolikus templomba. Idén a Tegyünk Kézdiszékért díjkiosztó gálán léptünk fel, illetve az In Memoriam Kosztándi Jenő fotókiállításon vettünk részt.

– Kik támogatják a zenekart?

– Támogatóink a Polart Stúdió, Kézdiszentlélek önkormányzata, a helyi Fagus Közbirtokosság és helyi vállalkozók, akiknek ezúton is köszönjük a támogatást.

– Tervek, vágyak, álmok?

– Inkább célokról beszélnénk. Egyik fő célunk, hogy minőséget és ne mennyiséget adjunk a minket hallgató nagyérdeműnek. Próbáljuk kivenni részünket a helyi közösségi eseményekből, és amennyiben tudjuk, színvonalasabbá tenni azokat.