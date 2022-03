Megugrott a deficit

Következő írásunk

Honnan a hagyma? – kérdezheti az olvasó. Tájékozódtam magam is, eszerint a községhez közel álló Feketevárat vizes árok vette körül, amit gyakran elöntött az Olt és áradások idején lerakta termékeny iszapját. Akkoron még a vasúti töltés sem képezett gátat a vár és a folyó között, mint most. A vizes védőárok térségének talaja bizonyult a legalkalmasabbnak az ízletes édes hagyma számára, ami azóta is nélkülözhetetlen és kedvelt zöldségféléje a helyieknek – mesélte Dézmás Sára néni, aki megjegyezte: „A zöldhagymát mindig a száránál kezdi meg az apácai ember! Hagymájáról lett nevezetes falu Apáca!”