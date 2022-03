Zelenszkijjel tárgyalt Iohannis

Iohannis egy Twitter-bejegyzésben számolt be „az ukrajnai kritikus helyzetről” folytatott beszélgetésről. Románia továbbra is gondoskodik az országba érkező minden ukrán polgárról – írta. Hozzátette, hogy Románia és más uniós tagállamok több mint 125 teherautónyi segélyt, mentőautókat és tűzoltóautókat juttattak a háború sújtotta Ukrajnába a Suceaván kialakított humanitárius logisztikai központon keresztül. Klaus Iohannis február 24-én és március 13-án is tárgyalt telefonon Volodimir Zelenszkijjel, Románia támogatásáról biztosítva az ukrán elnököt.