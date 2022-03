Nem akarnak atomfegyvert bevetni

Amikor arról kérdezték, hogy Putyin korábban felvetette-e annak lehetőségét, hogy bevetné a nukleáris fegyvereket, amennyiben egy harmadik fél is belekeveredne a konfliktusba, Peszkov nem túl határozottan közölte: „nem, nem hiszem”. Majd úgy folytatta: „De elég merészen azt mondta, hogy ne avatkozzanak be, mert ha mégis, akkor minden lehetőségünk megvan arra, hogy ezt megakadályozzuk, és megbüntessük azokat, akik be akarnak avatkozni.” A Kreml szóvivője így folytatta a nukleáris fegyverekről szóló válaszát: „Senki sem gondolkodik még a nukleáris fegyverek használatának gondolatán sem.”

A megjegyzések ellentétben állnak a Kremlből az elmúlt hónap során érkező, egyre fenyegetőbb jelzésekkel, és további bizonyítékként tekinthetőek azzal kapcsolatban, hogy Moszkva enyhít a nyelvezetén a tárgyalásos békerendezésre való felkészülés jegyében.