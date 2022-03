Számomra kimondottan fontos, hogy városunkban ne bomoljanak fel a mikroközösségek, szociológusként tudom, hogy ezek milyen fontosak egy város életében, s azt is, hogy a dollárpiac köré egy adott időintervallumban ilyen mikroközösség épült. De a világ, sajnos, nagyon gyorsan változik, az a helyzet, ami életre hívta és életben tartotta a piacot, már nem jellemző sem általában véve az országra, sem Sepsiszentgyörgyre. Akarjuk vagy sem, a világ felgyorsult, és most már csakis a kereslet és kínálat határozza meg azt, hogy egy kereskedelmi egység életben marad-e vagy sem.

Fontos tényező, hogy az uniós csatlakozással új sztenderdek jelentek meg a kereskedelem területén, s a hozzánk is beköltöző multik átalakították az élelmiszerpiacokat és nagyon kemény versenyhelyzetet teremtettek mind a szolgáltatások, mind a termékek árai tekintetében. Ezek olyan folyamatok, melyekből Sepsiszentgyörgy nem tudott kimaradni, és nem is maradhatott ki. Az önkormányzatoknak csekély ráhatásuk van ezekre a folyamatokra, ha egyáltalán van.

Ugyanakkor én polgármesterként odafigyeltem arra az igényre, hogy maradjon zöldségpiac a Szemerja negyedben, és én döntöttem el, hogy legyen népszavazás a kérdésről, mert azt akartam, hogy a negyedben élő emberek döntsenek erről az ő életüket befolyásoló kérdésről. Egyébként a népszavazást követően a negyed lakói közül nagyon sokan szemrehányóan azt mondták nekem, hiba volt nem engedni, hogy bevásárlóközpont épüljön a Szemerja negyedben, mert így a negyedben élő embereket az önkormányzat megfosztotta egy kereskedelmi fejlődési lehetőségtől és egy olcsóbb és szélesebb termékskálájú bevásárlási lehetőségtől.

És akkor következzenek a tények. A dollárpiac 2018 tavaszán került Sepsiszentgyörgy önkormányzatának felügyelete alá. Korábban, akárcsak az Állomás negyedi, a Csíki negyedi és a Nárcisz utcai piacot, a Tega köztisztasági vállalat működtette.

Mivel ebben az időszakban elenyésző mértékben zajlott piaci tevékenység, az asztalok és a terület kihasználatlanok maradtak, gyakorlatilag a tizenegy kereskedőből, akik 2005-ben béreltek asztalokat, 2018-ra csupán négy maradt, és ez a szám tovább csökkent. A piacon kereskedelmi tevékenységet főként a butikosok végeztek, a területek fenntartása pedig veszteséggel járt, 2018 óta a Tega lemondott a kispiacokról, és kizárólag a központi zöldségpiacot üzemelteti.

Az üres asztalokat az önkormányzat lebontatta, az árusoknak új asztalokat építtetett a piac hátsó részén, a felszabaduló területen pedig 20 személygépkocsi befogadására alkalmas parkolót alakított ki. Mivel az autók száma ugrásszerűen megnőtt az elmúlt években városunkban, az önkormányzatra hatalmas nyomás nehezedik a lakosság részéről annak érdekében, hogy minél több parkolóhely legyen a városban, ezért a rendelkezésre álló helyeket a tömbházak között igyekszünk parkolókká alakítani, így tettünk az elhagyott és lebontott betonasztalok üresen maradt helyével is.

Tavaly az önkormányzat a dollárpiac két betonasztalát lebontatta, helyettük azonban új, fedett faasztalokat helyezett ki a Stadion utcába, a 2-es és 3-as tömbház mellett, közel a kereskedelmi helyiségekhez. Tehát az egykori dollárpiac zöldségárusai számára a városi stadionnal szemben lévő forgalmas területre, légirányban körülbelül 500 méterre lehetőséget nyújtott tevékenységük folytatására.

Jelenleg folyamatban van egy, a volt szemerjai zöldségpiac helyére és a piacot körbevevő rendezetlen területre vonatkozó területrendezési terv kidolgozása, ide emeletes parkolóházat tervez az önkormányzat, és amennyiben igény lesz rá, az alsó szinten helyet biztosítunk majd a dollárpiac kiskereskedői számára.

A dollárpiac jelenleg is működő butikjai továbbra is folytathatják tevékenységüket egészen addig, amíg nem születik meg a végleges rendezési terv, de erről természetesen időben fogja tájékoztatni az önkormányzat az érintetteket. Jómagam is jeleztem a butikosoknak, hogy egyelőre nem változik semmi, és kommunikáljuk, hogy mi fog történni a továbbiakban. Fontosnak tartom, hogy olyan megoldást találjunk a dollárpiac problémájára, melynek eredményével a többség elégedett legyen, és az is kiemelt szempont számomra, hogy ennek az elkerülhetetlen fejlődési folyamatnak senki se legyen a vesztese.

A továbbiakban is szívesen állok a sepsiszentgyörgyiek rendelkezésére, amennyiben problémák és kérdések vannak a városban zajló történésekkel kapcsolatosan. Szívesen látok és fogadok ezután is minden konstruktív véleményt és javaslatot, melyeket eddig is figyelembe vettem és ezután is így fogok tenni, mert az élhető és szerethető várost együtt alakítjuk, Sepsiszentgyörgy lakóival.

Antal Árpád András, Sepsiszentgyörgy polgármestere