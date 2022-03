Agroturisztikai törvényt akarnak

A parlamentben többen érdekeltek a témában, a teendőkről már el is készült egy akcióterv, ez alapján fognak dolgozni – mondta el a képviselő. 1997-ben született egy kormányrendelet, amely szabályozza a vidéki turizmust – ami az agroturizmussal egyenértékű –, és van egy másik rendelet 1998-ból, amely általánosan biztosít jogi kereteket a turizmus számára. Romániában ez a két jogszabály szabályozza a vendégforgalmat – ismertette Gál. Az 1997-es rendelet még az ország uniós csatlakozása előtt született, lényegében három sorból áll.

Az új törvény megalkotásának ötlete abból indult, hogy ki lehessen használni a falvak jelenleg nem lakott gazdaságait, lakóházait – amelyek vagy összeomolnak, vagy idegen kézre kerülnek, bebírók vásárolják meg azokat. „Ha ezeket az ingatlanokat törvény alapján be tudnánk vonni a falusi, illetve agrárturizmusba, finanszírozást is tudnánk biztosítani a felújításhoz – de úgy, hogy megmaradjon a településbe illő arculatuk –, különböző kedvezményeket adhatnánk, akkor egy új rendeltetést kaphatnának ezek az ingatlanok” – magyarázta a képviselő. Ugyanakkor a falvakon élők, a mezőgazdászok is bevételi forráshoz jutnának a vendégforgalomból és annak hozadékaiból.

A törvény révén azt is szeretnék elérni, hogy a vendégfogadók minimális dokumentáció mellett legyenek engedélyeztethetőek. Megszabnák a maximális fogadóképességet, de lehetőséget adnának arra, hogy saját, meglévő konyhákban készülhessenek a vendégeknek szánt ételek. Ugyanakkor engedélyeznék, hogy otthon legyen levágható a konyhán felhasznált majorság – tyúk, csirke, de akár nyúl is. Másként ez nem fog működni – vélekedik Gál Károly, hozzáfűzve: hasonló rendszer működik Ausztriában, Németországban, az ezeket lehetővé tevő ottani jogszabályi környezetről már tájékozódtak is.

Az agroturisztikai vendégfogadásnak két oldala lehetne. Egyrészt a szállásadás, étkeztetés biztosítása, másrészt a vendégek a gazdaság mindennapi munkájával is kapcsolatba kerülhetnek. Ez lenne az agroturisztikai farm, különböző ágazatokban – szőlészet, zöldségtermesztés, állattartás stb. –, és ezekre a tevékenységekre külön támogatást lehetne adni, ez nagyon jól működik például Németországban. Nyilván, megszabnák, hol lehet ilyen egységeket létesíteni, semmiképp nem nagyvárosok szélén, hanem az agglomerációktól megszabott távolságra. Magyarországon például ötezer lakos alatti falvakban működhetnek ilyen egységek, vagy olyan térségekben, ahol a lakosság száma nem nagyobb száz főnél négyzetkilométerenként. Ez a mi vidékünk, Háromszék, Erdővidék számára lenne előnyös, elnéptelenedő falvaink számára is megtartóerő lehetne, bevételi lehetőséget biztosítana. Ezen elképzelések szellemében készül az új törvény – számolt be a honatya.

Az elképzelést Könczei Csaba képviselővel együtt felvetették a parlament alsóházának mezőgazdasági bizottságában. Azért itt, mert az agroturizmus szabályozása mindenhol az agrártárca alárendeltségében működik. Meg kell győzniük a minisztériumot, hogy fogadják el az agroturisztikai jogszabályt és találjanak finanszírozási lehetőségeket is annak alkalmazására – részletezte Gál.