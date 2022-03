Az immár végleges műsort Knop Ildikó programkoordinátor ismertette: április 27-én, szerdán Építsünk hidat című közös produkciójával az Ismerős Arcok, a Kor-Zár és Vadkerti Imre, valamint a TransylMania áll a főszínpadra, amelyet most először szerelnek fel a sepsiszentgyörgyi főtér egyenesen e célra kialakított felső részén. 28-án (csütörtökön) Made in Sepsi gyűjtőnév alatt tíz helyi zenekar lép fel együtt, 29-én (pénteken) a rockrajongóké a tér: 18 órától az Ego Sum, 19,30-tól a Cargo, 21,30-tól pedig a Beatrice csap a húrok közé. 30-án (szombaton) a popzene kedvelőit várják: ugyanezekben az órákban a 4 S Street, a Blahalouisiana, illetve a Honeybeast zenél. A zárónapon, május elsején (vasárnap) 19 órától Delia-koncert, 20,30-tól pedig az Edda Műveké a tér. Nemzetközi meghívott az idén a járvány által okozott bizonytalanság és a szűk szervezési időszak miatt nem lesz.

Kultúrkert sem lesz, legalábbis a megszokott helyen és formában nem, a Székely Nemzeti Múzeum felújítása miatt – a borudvar és a jazz-blues muzsika hívei azonban a Park vendéglő előtt mulathatnak majd. A közösségi színpad az idén is az 56-os emlékparkban kap helyet, ahol délelőttönként a megszokott rend szerint főként gyermekek és amatőrök előadásainak lehet tapsolni, délutánonként azonban más jellegű rendezvények is lesznek ott, vers, játék, tánc minden műfajban, még lemez-, sőt, könyvbemutató koncert is, utóbbi szintén újdonságszámba megy. Az ifjúsági udvar a korábbi bejelentéseknek megfelelően a dohánygyár kertjében nyílik meg, és a Szent György (a Sugás áruház előtt) téren is lesz egy kisebb pódium, ezen kívül pedig itt-ott utcazene is felcsendül.

A szabadtéri programok mellett még néhány másikat is bejelentettek: a kulturális héten az EMÜK székházában keddtől péntekig minden délelőtt tíztől Varázsműhely működik majd, ahova elsősorban az elemista diákokat várják, ugyancsak gyermekeknek szól a nagyszebeni Gong színház bábos-vetítéses előadása, A kis herceg, amit kétszer is játszanak szerdán; ugyanazon a napon az M stúdió bemutatja A lecke című új produkcióját, Nicu Alifantis pedig a Zan együttessel muzsikál a színházban, amelynek előcsarnokában csütörtökön és pénteken este táncház lesz, a talpalávalót a szászcsávási, a Heveder, a Folker zenekarok, illetve Koncz Gergely húzzák. Egyébként minden napra több program is jut (a teljes kínálat a szentgyorgynapok.ro honlapon böngészhető), mert a cél az idén is az volt, mint a kezdetekben, hogy mindenféle érdeklődésű városlakó (és vendég) találja meg a neki tetsző szórakozást.

​V, mint vásár

És ha már a kezdetekhez kanyarodtunk vissza, akkor az első Szent György Napokat szervező Czimbalmos Kozma Csaba városmenedzser beszámolt a vásárral kapcsolatos tudnivalókról. Az egyik legfontosabb újdonság az, hogy a kézműves sátrakat a belső városmag körül állítják fel, azaz a Székely Mikó Kollégium sarkától le a Sugás áruházig, és onnan vissza a polgármesteri hivatal felé, tehát a Székely Nemzeti Múzeum előtti utcarészt az idén nem foglalják le. Bár a hírverés az idén szerényebb volt, az érdeklődés számottevő: 210 kézműves jelezte, hogy jönne, akik közül 171 ment át a minőségi rostán. Zömük székelyföldi, nagyjából tíz százalékuk magyarországi, de konstancai és szilágysági is van köztük. A kézműves vásár is hosszabb a szokásosnál, péntek helyett már csütörtökön megnyílik. Rajtuk kívül őstermelőket is várnak, őket a hajdani Korzón, a Mikó sarka és a Tribel között helyezik el; lacikonyhák az Erzsébet park Lábas Ház előtti szakaszán és a Bodok szálloda parkolójában lesznek, a Street Food kocsik-bódék a Sugás áruház előtt, kürtős kalácsos, lángosos, fagylaltos, kakasos árusok pedig több helyen is. Újdonság, hogy a járványra való tekintettel a helybeli vendéglősöktől nem kérnek területfoglalási díjat, csak a máshonnan jövőket versenyeztetik a nagyon keresett helyekre.

A pénzes gyermekparkot az idén sem engedik be a központba, de valószínűleg találnak maguknak helyet, ahogy régebb is. Önkénteseket továbbra is szívesen fogadnak a programok lebonyolításához (például színházi ültetéshez), jelentkezni április 7-ig lehet.