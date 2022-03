Sántha Imre Géza művészettörténész bevezetője után a Lábas Ház emeleti termeiben beszélgetés lesz a Deák M. Ria–Deák Barna művész házaspárral. A beszélgetés moderátora: Vargha Mihály, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója. Ma 16–19 óráig a múzeum minden kiállítása ingyenesen látogatható.

EMŰK. Április 1-jén, pénteken 18 órakor nyílik Szi­lágyi V. Zoltán grafikusművész és rajzfilmrendező kiállítása Sepsiszentgyörgyön az Erdélyi Művészeti Központ földszinti kiállítóterében. Házigazdaként dr. Bordás Beáta művészettörténész, az EMŰK vezetője mond köszöntőt, majd a tárlatot a grafikus és rajzfilmrendező lánya, Szilágyi Róza Tekla művészeti író, a kiállítás kurátora nyitja meg. Az esemény előestéjén, ma 17 órától a Művész mozi Fellini Termében levetítik A világlátott egérke című, Kányádi Sándor meséjét vászonra vivő gyermekfilm­sorozat néhány részét, illetve az alkotó által írt és rendezett szerzői rövidfilmeket, majd Szilágyi V. Zoltánnal az EMŰK munkatársa, Száraz Anna beszélget.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház ma 19 órától a nagyteremben (színpadra épített nézőtér) Maria Wojtyszko Sam, avagy felkészülés a családi életre című előadását játssza. Rendező: Bocsárdi László; korhatár: 14+. Jegyek a biletmaster.ro oldalon, a városi szervezőirodában vagy előadás előtt a helyszínen kaphatók.

KOVÁSZNA. Ma 18 órától a Kovásznai Művelődési Központban pódiumest: Bogdán Zsolt Jászai Mari-díjas érdemes és kiváló művész Amikor... című egyéni előadása. Telefon: 0267 340 394.

ANDREI MUREȘANU SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi román színház ma 19 órától bemutatót tart. Rainer Werner Fassbinder Petra von Kant keserű könnyei című alkotását Radu Nica rendezte.

Könyvbemutató

A baróti Tortoma Kiadó szervezésében Erősdön a Református Közösségi Házban vasárnap 17 órától bemutatják Kisgyörgy Zoltán Erdővidék és Székföld, valamint Alsó-Háromszék című útikönyveit.

Bábszínház

A CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ Részeg halottakat nem szolgálunk ki! című kirakat-előadását április 2-án, szombaton és április 5-én, kedden 20.07 és 21.13 órától játssza Sepsiszentgyörgyön. A Tamási Áron Színház kirakata előtt felszerelt nézőtéren a helyek száma korlátozott, jegyet foglalni a 0755 335 400-as telefonszámon, Csüdöm Eszternél. Egy

jegy ára 10 lej. Ajánlott életkor: 14+.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi műsorán ma 16.15-től Katonadolog (magyarul beszélő), 17 órától A világlátott egérke – Szilágyi V. Zoltán animációs filmjei gyermekeknek, 18 órától szerzői rövidfilmek: Gordiuszi csomó, Aréna, Monológ, Tisztakép, Éjszakai kultúrtörténeti hadgyakorlat, Aropó, Jegyzőkönyv Mansfeld Péter emlékére, Koan, Memento, A jókedvű örmény temetése – a filmvetítések után közönségtalálkozó Szilágyi V. Zoltán animációs filmrendezővel, akivel az EMŰK munkatársa, Száraz Anna beszélget; 18.15-től Az elveszett város (román feliratos), 20 órától Batman (román feliratos), 20.30-tól Halcsont (román feliratos). Pénztárnyitvatartás és telefonos helyfoglalás 10–13 és 15–21 óráig; telefon: 0787 526 102.

Szimultán csillagösvényeken a földrajz éjszakáján

Országhatáron átívelő eseménybe lehet bekapcsolódni Sepsiszentgyörgyön április 1-jén, pénteken 17 órától. Az Ékkő Egyesület helyi tagjai sétára hívnak minden természetkedvelő embert egy közeli, érdekes helyre. A Kárpát-medence négy régiójának hét Ékkő pontján szerveznek közel azonos időben induló és hasonló tematikájú programot. Sepsiszentgyörgyön egy rövid közös séta után körbenéznek a Pacé-tetőn, megcsodálják a naplementét. A túrán részt vevők, ha tehetik, vigyenek magukkal távcsövet, hogy közösen megfigyelhessék a hegyeket és a fejük feletti világot. A program része, hogy minden helyszínről bejelentkeznek egy rövid Facebook élő adásban. Nem áprilisi tréfa! Szeretettel várnak minden érdeklődőt.

Hitviág

KRISZTUS KIRÁLY-TEMPLOM. Ma 17 órától a Máltai Szeretetszolgálat és a plébániai ifjúság tagjai vezetik a szentségimádást. m Pénteken elsőpéntek, otthonaikban meglátogatják a betegeket. 17 órától családos keresztúti ájtatosságot végeznek, amelyet a házaspárok kísérnek majd elmélkedéseikkel. A 22 órától kezdődő virrasztás a szombat reggel 6.30-tól kezdődő szentmisével zárul. m Április 9-én, szombaton 9 órától kerületi ifjúsági lelkinapra kerül sor a plébánián. Április 1-jéig lehet jelentkezni a saját plébános révén. A program a szinodális útba szeretné bekapcsolni a kerület ifjúságát.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Bánki Donát utcai Medicom (telefon: 0267 352 659, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron téri Ambrózia (0267 360 608) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. ma Árkoson, pénteken Gidófalván és Étfalvazoltánban gyűjti a hulladékot (háztartási, elektronikus, illetve szelektív hulladékot: műanyagot, fémet, papírt és üveget).

ÁRAMSZÜNET. Szentkatolnán ma 10–15 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

ADÓBEFIZETÉS. A sepsiszentgyörgyi Közpénzügyi Igazgatóság adóbegyűjtő pénztára hosszabbított nyitvatartással, 8–18 óráig működik. A helyi adók és illetékek befizethetők online, a ghiseul.ro oldalon is. Mindazok, akik még ma kifizetik az éves helyi adójukat, 9 százalékos kedvezményben részesülnek. Az adók és illetékek mértékével kapcsolatos további információk a taxeimpozitelocale@sepsi.ro e-mail-

címen kérhetők.

LEVÉLSZAVAZATOK. Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Tanács Konsza Samu utca 21. szám alatti székházában munkanapokon 9–13 óráig gyűjtik a levélszavazatokat, segítenek a kísérőpapírok helyes kitöltésében is, majd a borítékokat biztonságban elszállítják a konzulátusra.

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLATRA számíthatnak mindazok, akiket magyarságuk vagy vélhetően magyarságuk miatt jogsérelem ért. Telefon: 0741 568 527.

KÖNYVTÁR. A sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár gyermekrészlegén március 30. és április 26. között leltároznak, a részleg ez idő alatt zárva tart. Az olvasók a náluk lévő könyveket a felnőtt kölcsönzőrészlegre vihetik vissza. A Sport utcai fiókkönyvtár továbbra is a megszokott program szerint várja az olvasókat.