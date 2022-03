A kis, takaros falut Orbán Balázs a 19. század második felében a legcsinosabb székely falvak közé sorolta. Háromszék kúriákban leggazdagabb települését azonban nem csak kúriái teszik széppé, meghatározó látványosság a falu fölötti magaslaton büszkén álló református erődtemplom is. Annak érdekében, hogy ez a templom a jövő generáció számára is büszkeség forrása legyen, folyton tatarozni kell, javítani, állapotát szépen megőrizni. Az elmúlt év folyamán is erre törekedett a gyülekezet.

Az Erdélyi Református Egyházkerület és Magyarország Kormánya, illetve a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával sikerült még szebbé és hívogatóbbá tenni az istenházát. A helybéli lelkipásztor, Barti Ferencz Róbert a következőképpen foglalta össze a megvalósításokat a gyülekezet közösségi oldalán:

2020 februárjában kaptam a jó hírt/lehetőséget, mely révén a papírozás és a megfelelő szakemberek megkeresésével elkezdhettük a bikfalvi műemlék református templom bejárati ajtajának, valamint a nyílászárók cserélésének hosszú, néha reménytelennek látszó folyamatát. A pályázatban melyet 2021. július 29-én összeállítva elküldhettem, a következő módon fogalmaztam a tennivalókról: „A templom ablakai, melyek fémszerkezettel rendelkeznek jelenleg, megrongálódtak, nem szigetelnek, és így a templomunkban nagyon hideg van. A templom bejárati ajtaja az évtizedek alatt megrongálódott, a fa anyagja is károsodást szenvedett, nem szigetel megfelelően, így ezt is szükséges felújítani. A nyolc darab nyílászárót újakra cseréljük, amelyek fából készülnek, és hőszigetelőek lesznek. A bejárati ajtó pedig restaurálásra kerül. Ezen munkálatokat hivatalos cég végzi el, elgondolás szerint folyó év augusztus hónapjában. Ezen munkálatok megvalósulásával a helyi magyar közösség komfortérzete növekszik, az A kategóriás műemlék templomunk ily módon is megőrződik, hirdetve magyarságunk dicső múltját és jelenét.”

2021. november 22-én a kivitelezést végző Artoholix cég hivatalosan is átadta a kész munkálatot. A munkálatok kezdetétől e nagy örömig tartó folyamatról a templomot látogató gyülekezet értesülhetett, többen is beletekinthettek a folyamatba, így is próbálva láttatni a látható és megvalósulásához közelítő munkálatokat.

Ezúttal köszönöm meg a magam és a Bikfalvi Református Gyülekezet nevében az Erdélyi Református Egyházkerületnek, Magyarország kormányának és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek a hathatós támogatást, melynek összértéke 65 994 lej. Valamint ezen alkalommal is, de nem elégszer, köszönöm a Bikfalvi Református Egyházköz­ség Nőszövetségének azokat a kávékat, süteményeket, melyekkel megkínálták a munkásokat, illetve a presbitérium hozzáértő tagjainak jó tanácsait, esetleges észrevételeit a munkálatok levezetésében. (…) Tisztelettel, köszönettel és hálával, Barti Ferencz Róbert bikfalvi református lelkipásztor.