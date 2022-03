A hírportálon szerdán megjelent cikkben azt írták, hogy a Medián március végén készült felmérése szerint a két kormánypárt megerősítette a február végén tapasztalt fölényét: bő egy héttel a választás előtt a szavazókorúak 40 százaléka, a választani tudók 50 százaléka támogatja.

Februárban a megkérdezettek 75, jelenleg viszont már 80 százaléka állította, hogy elmegy szavazni – ismertették, hozzátéve: a biztos szavazók 12 százaléka nem tudja vagy nem akarja megmondani, kire szavaz majd.

A portál szerint harmaduk kormányváltást, harmaduk a kormány maradását szeretné és harmaduk nem tud dönteni. Ennek alapján a bizonytalannak vagy rejtőzködőnek nevezett csoport esetleges utolsó pillanatos döntése sem billentené el a választás kimenetelét az ellenzék javára – írták.

A kutatásból kiderült az is: a lakosság kétharmada és az ellenzéki szavazók harmada is a Fidesz győzelmére számít. Mostanra nemcsak a Fidesz–KDNP többsége, de az ország települési megosztottsága is megszilárdult: a kormánypárt–ellenzék szavazatarány Budapesten 27:45, vidéken viszont 43:29, a községekben 50:26 – olvasható a portálon.