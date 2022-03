Áremelésre készül a megyei szolgáltató

A javaslat szerint egy év kihagyás után – vélhetően az energiahordozók drágulása miatt – meglehetősen nagy, a múlt évi infláció mértékén felül további 27 százalékos drágítást szeretne elérni a több településen jelen lévő Közüzemek Rt. Ez az egyik kézdivásárhelyi tanácstag szerint köbméterenként mintegy 13 lej körülire növelné a két szolgáltatás együttes értékét, ami különösképpen a kézdivásárhelyieknek fájdalmas, akik ha már nem is olyan gyakran, de továbbra is szembesülnek a vízszolgáltatás kiesésével, és lakossági jelzések szerint továbbra sem ritka a túlszámlázás jelensége.

A tanulmány Szilveszter Szabolcs szerint nem kellőképpen alátámasztott, azt végigolvasva nem tiszta, hogy milyen indokok igazolják a több mint harmincszázalékos áremelést. „A tanács álláspontját fogom képviselni, és nem szavazom meg az áremelést, mert legalábbis Kézdivásárhely esetében semmiképpen nem indokolt” – válaszolta kérdésünkre az alpolgármester. Azt is elmondta, szakemberként hat éve foglalkozik azzal – Pap Lajos mérnök segítségével –, hogy a kézdivásárhelyi hálózatot jobbá tegyék, megszüntessék a meghibásodásokat, amihez az önkormányzat is jelentősen hozzájárult, hiszen a hálózat korszerűsítésére és bővítésére

hatalmas összegek mentek el a költségvetésből.

A javaslat egyébként nem csak idénre ír elő drágítást, a megfogalmazás szerint „reális kiigazítás” szerint 2023-ra 5,7–5,7 százalékos, 2024-re 3–3 százalékos, 2025-re 2,4–2,4 százalékos, 2026-ra pedig 2–2 százalékos növelést irányoz elő. Ez a későbbiekben mérséklődne, így 2027-re „csak” 1,6–1,6 százalékos áremelést javasolnak. Persze, a csökkenő százalékpontok az évről évre megemelt számlákra értendőek, így minden évben hasonló lépcsőkben drágulna a két szolgáltatás.

Azt is jó tudni, hogy bár Kézdivásárhely képviselője le fogja szavazni a drágítást, szavazata keveset nyom a latban: a döntés a többi településen is múlik. Ha azoknak a képviselői megszavazzák, akkor az említett tarifák Háromszéken mindenütt emelkednek, Kézdivásárhelyen is.