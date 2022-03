Órákon át küzdöttek a lángokkal

Sűrű napjuk volt szerdán a megyei sürgősségi felügyelőség tűzoltóinak, akik néhány óra leforgása alatt három tűzesetnél is helyszíneltek és mintegy 35 hektárnyi erdős területen, domboldalakon küzdöttek órákon át az egyre terjedő lángokkal.

Tolvaj Marius szóvivő beszámolója szerint kollégái délelőtt a Sapientia Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi tagozatával közösen tartottak felkészítő gyakorlatot, délután fél négykor pedig Árapatakra indultak, ahol 15 hektáron lángolt a száraz növényzet, erdős területek. Több mint öt órába telt az oltás, a sepsiszentgyörgyi szakemberek munkáját Brassó megyei tűzoltók és erdészek is segítették. Mivel a tűz nehezen megközelíthető, meredek erdős helyen keletkezett, a tűzoltókat és az oltáshoz használatos eszközöket is egy speciális terepjárművel kellett a helyszínre eljuttatni. Még az oltás befejezte előtt érkezett újabb, tüzet jelző segélyhívás fél 8 körül, miután Erősd környékén dombok borultak lángba. A helyszínre újabb sepsiszentgyörgyi tűzoltócsapatokat küldtek, s bekapcsolódtak az oltásba botfalusi kollégáik is. Együttes erővel több mint három órás beavatkozás árán sikerült minden tűzfészket eloltani s megfékezni az összesen 20 hektárnyi területen pusztító lángokat.

Éjszaka újabb riasztás érkezett, egy órakor Dobollópatakon csaptak fel a lángok a helyi általános iskola egyik melléképületében. A tűz következtében szinte teljesen kiégett egy fásszín, a benne tárolt tűzifa és fűrészkorpa egy része is.

A SMURD rohammentőkön szolgálatot teljesítő csapatok sem tétlenkedtek, míg kollégáik tüzet oltottak, ők hét alkalommal indultak elsősegélyt biztosítani.