Hétfőtől vasárnapig Budapest adott otthont a felnőtt birkózó Európa-bajnokságnak, amelynek mezőnyében ott volt a megyeszékhelyi Sepsi-SIC kiválósága, Incze Kriszta és csapattársa, Cătălina Axente is. Incze pályafutása első felnőtt Eb-címéért utazott a magyar fővárosba, s jól is rajtolt számára a küzdelem, miután hozta két első meccsét. A 65 kg-os kategória csoportkörének nyitányában Kriszta jó birkózással 4–2-re győzte le a török Asli Tugcut, majd 3–2-vel bizonyult jobbnak a bolgár Szofija Georgijevánál. Az elődöntőben az azeri Elis Manolovával találkozott, akitől egy szoros párharc végén sajnos 2–1-re kikapott sportolónk és következett a Georgijevával szembeni bronzmérkőzés. Incze Kriszta számára másodjára is sikerrel zárult a bolgár birkózó elleni összecsapás, miután a háromszéki 4–3-ra verte ellenfelét, és bronzéremmel a nyakában térhetett haza a magyarországi kontinenstornáról. Sportolónk korábban 2019-ben Bukarestben ezüst-, 2021-ben Varsóban bronzérmet szerzett Európa-bajnokságon. „A cél az aranyérem volt, viszont meg kell elégednem a bronzzal. Egyik szemem sír, a másik nevet. Örvendek, hogy sikerült a bronzot megnyernem, de nem vagyok elégedett az eredménnyel. Még sokat kell dolgoznom azért, hogy Európa-bajnok legyek, a jövőben is megteszek minden tőlem telhetőt, hogy sikerüljön” – nyilatkozta csapata közösségi oldalának Incze Kriszta.

Cătălina Axente a brit Georgina Nelthorpe ellen jutott tovább a 76 kg-os súlycsoport negyeddöntőjébe, ahol a litván Kamile Gaucaitével szemben harcolta ki a legjobb négy közé jutást. Axente az elődöntőben a későbbi ezüstérmes észt Epp Mäetől kapott ki, majd a harmadik helyért kiírt párharcban az olasz Enrica Rinaldi győzte le őt, és így egy ötödik hellyel vigasztalódott.

Eredmény: * 65 kg: 1. Tetyana Rizsko (Ukrajna), 2. Elis Manolova (Azerbajdzsán), 3. Incze Kriszta * 76 kg: 1. Yasemin Adar (Törökország), 2. Epp Mäe (Észtország), 3. Nagy Bernadett és Enrica Rinaldi (Olaszország), 5. Cătălina Axente és Marija Orjaskova (Bulgária).



Harmadik hely Marosvásárhelyről

Az elmúlt hétvégén Marosvásárhelyen rendezték meg az U17-es korosztályú birkózók számára kiírt Román Kupát, amelyről a Sepsi ISK csapata (edző: Hatos Péter, Kertész Dávid) egy bronzéremmel és egy hetedik helyezéssel tért haza. A 110 kg-os súlycsoportban Ilyés Norbert a dobogó legalacsonyabb fokára állhatott fel, míg Török Emese (43 kg) hetedik lett.