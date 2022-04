Puskás Attila leporolt írásai

Következő írásunk

Kovásznán a képtárban nemrég a helybeli ex libris-művész, Torró Vilmos alkotásait bemutató kiállítás megnyitására hívtak meg. Kissé távol eső terület számomra, mert az ex libris nem tartozik mindennapi látókörünkbe. A művész nem ismeretlen, valamikor a múlt század nyolcvanas éveiben Sepsiszentgyörgyön is volt egyéni kiállítása, lehetett is akkor könyvjegyet rendelni, vásárolni, s rendeltek is, főleg orvosok, olyanok, akik büszkék könyvtárukra, s imigyen a saját tulajdonú mű egyből tekintélyesebb, értékesebb lett.