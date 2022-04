Itthoni csaták

Nálunk idehaza a Nemzeti Liberális Párt (PNL) berkeiben újabb harc van kibontakozóban, amiről viszont biztosan lehet tudni, hogy nem békekötéssel ér véget. A tavaly szeptemberben nagy szeretettel pártelnöknek megválasztott Florin Cîțut most lapátra akarják tenni, miután tavaly novemberben bizalmatlansági indítvánnyal kibuktatták a miniszterelnöki székből. Ilyen ez: aki (más ellen) fegyvert emel, fegyver által vész el. És Cîțu akkor –fegyverként –, szót emelt az addig fungáló pártelnöke, a jó Orban ellen, és megbuktatta. Mert Cîțunak nem volt elég a miniszterelnöki beosztás, a PNL elnöke is kart lenni. Ezért puccsolta meg Ludovic Orbant, aki aztán szerencsésen el is tűnt a román politika színpadáról. Cîțunak, a Supermannek – aki most fejre állt, mint a bakancsszeg –, voltak emlékezetes „sikerei”. Feltornázta Románia adósságát a nemzeti össztermék 35 százalékáról 50-re, és a kölcsönöket az Európában a legnagyobbnak számító 6,3 százalékos kamatra vették fel, az infláció tízszázalékosra nőtt, mindenféle állami állásba beültettek egy rakás embert rokonsági-komasági alapon, így ígéretesen emelkedett a köztisztviselők száma is. Vigaszdíjként, a miniszterelnöki buktáért cserébe, a szenátus elnökévé választották.

Jobb helyeken a parlamenti választásokon nyertes párt elnökét szokták miniszterelnöknek felkenni, nálunk azt ültetik a kormányfői székbe, aki tetszik az államelnök Iohannisnak. De az ő ízlése változó, mint az időjárás. Most éppen a volt honvédelmi miniszter, egy Ciuca került Iohannis horgára, pártelnöknek. Kevéske gond van vele is, mert plágiummal vádolták, 138 oldalas hadtudományi doktori disszertációjából legalább 42 oldalt összemásolt. De leállították a kivizsgálást, mert Legfőbb Ügyészség is kutakodik az ügyben, és addig az illetékes, Egyetemi Címeket és Okleveleket Tanúsító Országos Tanács nem léphet. Ki érti ezt? Az ügyészség honnan tudja, hogy másolt vagy sem, ha az abban szakértők nem vizsgálhatják ki? Közben egy olyan törvénytervezeten dolgozik a parlament, amelyik amnesztiát adna azoknak, akik 2011 előtt másolták össze doktori disszertációjukat. Ez jó, mert egy sereg fontos politikus megszabadulhat a plagizálás vádjától. Hasonló amnesztiát lehetne adni azoknak is, akikről mondjuk 2011-ig nem derült ki, hogy a Securitate besúgói voltak, és akkor elkerülhető lenne az olyan kellemetlenség, amilyen vigyorgó elnökünkkel, Traian Băsescuval is történt, akiről harminckét év után mondták ki, hogy a Securitate besúgója volt és Petrov néven jelentett. Minden előjogától megfosztották, sem állami pénzen tartott testőrök nem védik, nem jár neki hivatali autó, és a hivatali villájából is ki kell költöznie. Kerítését piros festékkel bemázolták, és felírták rá: Petrov, fizesd ki adósságaidat! Most szegény csak egy kicsi háromszobás lakást keres, mert – mint mondja –, szem előtt kell tartsa a lakásfenntartási költségek emelkedését. Mivel autója sincs, amivel utazzon és bevásárolni menjen, azt szeretné, ha a metró mellett, egy piac és egy üzlet közelében lakhatna. Persze voltak, akik kikurkászták, hogy mennyi jövedelme és vagyona van, és ahogy mondani szokták: bizony lesz mit a whiskyjébe aprítania. Most derült ki ugyebár, hogy törvénytelenül volt tíz éven át Románia elnöke. Ki lehetne adni egy közleményt, melyben a tíz év elnökségét semmisnek nyilvánítják, mert amúgy sem történt semmi említésre méltó, ami döntően javította volna az ország életét.