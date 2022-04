Két féléves tanév mellett áll ki a pedagógusszövetség

Előző írásunk

Legutóbb négy éve kapott a román közösség jelöltje Pro Urbe díjat Sepsiszentgyörgyön – hívta fel a figyelmet Liviu Vasile Comăneci a városi tanács legutóbbi ülésén. A testület egyetlen román tagja elmondta: ebben az évben is javasolnak valakit a kitüntetésre, az iratcsomóját már be is nyújtották, és kérik, hogy az idei elbírálás során tartsák tiszteletben ezt a periodicitást.