Bartha Zonga múzeumpedagógus a jelen levő gyermekekhez és szüleikhez szólt, elmondva, a múzeum nagyszerű hely, ahol olyan dolgokat tanulhatnak, amit az iskolában nem. Példaként kis foglalkozást rögtönzött, majd elővett egy Gábor Áron-féle eredeti ágyúgolyót, s az arról való mesélés közben kézről kézre adta, előbb a gyermekeknek, majd a felnőtt közönségnek.

A hónap műtárgyára térve Sántha Imre Géza művészettörténész elmondta, nagyon termékeny képzőművész a 80 éves Somogyi Győző, akinek három kiállítása volt már Sepsiszentgyörgyön: 2008-ban a városi kultúrházban, 2016-ban egy nagy volumenű tárlata a Székely Nemzeti Múzeumban, és végül a Lábas Házban a Magyar hősök arcképcsarnoka. Ezek a katonáskodásból, hagyományőrzésből, történelemből ihletettek, melyek Somogyi Győzőt a történész művészt mutatják meg, ám a jelen kamarakiállítás Somogyi Győzőt, a művész papot idézik. Ugyanis Somogyi Győző felszentelt római katolikus pap volt, hét évig szolgált, egyháztörténetből doktorált. A kiállított munkák abból az időszakból, az 1970-es évek első feléből származnak. Somogyi Győző nem állt be a behódolt, ún. békepapok közé, megmaradt a Mindszenty-vonalon. Munkáiban kemény kritikával illette a békepapságot, ez lehetett egyik oka annak, hogy eltanácsolták a papságtól, mondotta Sántha Imre Géza. Maga a hónap műtárgya egy három lenyomatból álló mű. Fent egy meghökkentő keresztre feszített Krisztus, alatta a virágvasárnapi jelenet és a pelikán sajátos képi megfogalmazásban.

Vargha Mihály örömét fejezte ki, hogy a fiatal generáció tagjai jelen vannak, és háláját a pedagógusoknak, akik ide hozzák tanítványaikat, hiszen így szokhatnak be a múzeumba. Elmondta, örvendetes, hogy a járványügyi korlátozások feloldása óta eltelt három hétben több mint ezer látogatójuk volt, nagyon sok gyermek, akik szervezetten jöttek különböző iskolákból. Ezek közül kiemelkedik a Székely Mikó Kollégium. Bács Magor, a vizuális nevelés tanára több mint tíz osztályt vitt el a múzeumba, ezért ajándékcsomaggal jutalmazták. Az ezredik látogató is a Mikóból került ki, a II. A osztály. Az alkalomra eljött gyermekeknek is, meg tanítónőjüknek, Szakács Ágnesnek is ajándékcsomagot adtak át. Viszonzásul a kicsik énekkel köszönték meg az adományt, és rajzot adtak át a múzeumpedagógusnak.

Ezt követően a Lábas Ház emeleti kiállítótermében, Somogyi Győző Magyar hősök arcképcsarnoka előtt Vargha Mihály annak apropóján faggatta Deák M. Ria és Deák Barna művész házaspárt, hogy ők is, mint Somogyi Győző, gazdálkodnak.