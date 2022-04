A konzulátus előtt a hidegben várakozókat zsíros kenyérrel és teával kínálták, erről Borboly Csaba megyei tanácselnök számolt be Facebook-oldalán. „Áprilisi hó, összefogni jó” – olvasható Borboly bejegyzésében, aki elégedetten nyugtázta, hogy fiatalok és idősek egyaránt nagy kedvvel vettek részt a választáson. (Transtelex)

KOLOZSVÁRON IS SOR VOLT. Sorban álltak a választók tegnap Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusán is, hogy leadhassák szavazatukat az április 3-ai magyar országgyűlési választáson. A kisebb torlódás ellenére a szavazás folyamatos volt. A magyarországi lakcímmel rendelkező, de Romániában, illetve Erdélyben tartózkodó választási átjelentkezőket külön szavazóhelyiségben fogadták a külképviselet udvaráról nyíló helyiségben, és itt alakult ki a sor. A szavazás egyébként folyamatos és problémamentes volt. (Maszol)

TOVÁBBRA IS RENGETEG A MENEKÜLT. Az orosz–ukrán háború kezdetétől szombat éjfélig 646 087 ukrán állampolgár érkezett Romániába, közülük 4332-en kértek védelmet a román államtól. A határrendészet friss közleménye szerint csak az elmúlt 24 órában 7820 ukrán állampolgár érkezett az országba, közülük 4563-an Ukrajnából, 1336-an pedig a Moldovai Köztársaságból. A legfrissebb adatok szerint eddig már több mint tízmillióan menekültek el hazájukból az orosz invázió miatt. Sorin Cîmpeanu oktatási miniszter pár napja jelentette be, hogy már több mint ezer kiskorú ukrajnai menekült tanul a romániai iskolákban, és ötven ukrán pedagógus is segíti őket tanulmányaik folytatásában. (Agerpres)