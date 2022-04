Következő írásunk

Győrfi Kata Love me Tinder című darabja nyomán készült a kézdivásárhelyi Udvartér Teátrum Love me című legújabb előadása Tóth Árpád rendezésében. Az alkotók a párkeresés témáját járják körül, mely manapság, az egyre inkább online térben történő mindennapi kommunikáció korában, a látszat és valóság ellentmondásainak szövevényében egyre komolyabb kihívás elé állítja a fiatalokat. Nemcsak a téma, az előadás is mai, megszólítja a nézőt, de nem tolakodó, két fiatal színész nagyszerű érettségi bizonyítványa.