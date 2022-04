Egy jegy ára 20 lej. A helyek száma korlátozott, a jegyeket előre is meg lehet vásárolni a központ székhelyén (Olt utca 6. szám) naponta 9–15 óráig (telefon: 0267 373 651).

TAVASZI KONCERTTURNÉ. Sepsiszentgyörgyön április 13-án, szerdán 19 órától a Székely Mikó Kollégium előadótermében lép fel László Attila és Vigyinszki Máté az Indulnom kell 2. című tavaszi koncertturnéján. Jegyár: 40 lej, jegyek kaphatók a Treff utazási irodában április 6-án, 7-én és 12-én 16–18 óráig, illetve 13-án a helyszínen. Telefon: 0746 208 811 (Réka), 0745 589 214 (Éva).

Színház

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház a Háromszék Táncstúdióban ma 19 órától Pappa mia! (rendező-koreográfus: Fehér Ferenc), április 8-án, pénteken 19 órától Are we human or are we dancers? (koreográfus: Ioana Marchidan) című elő­adását játssza.

Tánc

A HÁROMSZÉK TÁNCEGYÜTTES A világhírű Redever című előadásával április 7-én, csütörtökön 11 órától Nagyajtán a művelődési házban (jegyek előadás előtt egy órával a helyszínen kaphatók), április 8-án, pénteken 10 és 12 órától Baróton a Városi Művelődési Ház nagytermében vendégszerepel. (Jegyek vásárolhatók a művelődési házban 10–16 óráig vagy előadás előtt egy órával, helyfoglalás a 0740 780 353-as telefonon.)

Könyvbemutató

* Czilli Aranka kovásznai költőnő Késsel és villával című új verseskötetét (Irodalmi Jelen Kiadó, Budapest – Arad, 2022) a brassói Reménység Házában április 7-én, csütörtökön 18 órától a magyar költészet napja (április 11.) rendezvényeinek keretében mutatják be. A szerző beszélgetőtársa Szebeni Zsuzsanna.

* A baróti Tortoma Kiadó szervezésében április 8-án, pénteken 17 órától Erdőfülében az I–IV. osztályos iskolában, illetve 19 órától Olaszteleken a helyi iskolában mutatják be Kisgyörgy Zoltán Erdővidék és Székföld, valamint Alsó-Háromszék című útikönyveit.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi műsorán ma: 16 órától A kuflik és az Akármi , 16.30-tól Pirula panda (románul beszélő), 17.30-tól Batman (román feliratos), 18.30-tól Anya (román feliratos), 20.45-től Truman (román feliratos), 21 órától Morbius (magyarul beszélő). Pénztárnyitvatartás és telefonos helyfoglalás 10–13 és 15–21 óráig; telefon: 0787 526 102.

Hitvilág

A MÁRIA RÁDIÓ ÖNKÉNTESEINEK TALÁLKOZÓJA. Ma 13.30-kor Kézdivásárhelyen a Boldog Özséb-plébánián, 16.30-kor Sepsiszentgyörgyön a Szent József-plébánián levő stúdióban várják a Mária Rádió önkénteseit egy kötetlen együttlétre, beszélgetésre.

NAGYBÖJTI LELKIGYAKORLAT. Április 5–7. között 18 órától Kézdivásárhelyen a Boldog Özséb-templomban a húsvéti triduumot Balla Imre marosvásárhelyi segédlelkész vezeti.

Erdővidéki civil szervezetek találkozója

Az Erdővidéken tevékenykedő civil szervezetek, egyesületek és alapítványok képviselőit kistérségi szintű civil találkozóra várják ma 17 órától Baróton a Party Pub étterem emeleti termébe. Napirenden: bemutatkozó, pályázati ismertető, együttműködési lehetőségek feltérképezése. Szervezők: Barót Város Önkormányzata, a kisbaconi Bodvaj Egyesület, valamint a Kovászna Megyei Művelődési Központ.

Pályázat honismereti kirándulásokra

A Háromszéki Közösségi Alapítvány újra meghirdeti Nem térkép e táj! című támogatási programját, melynek célja egynapos osztálykirándulások szervezése Háromszéken, az osztályközösségek erősítése és a szülőföld jobb megismerése. Pályázni mától lehet osztályközösségek részére jól megtervezett, kulturális, földrajzi, történelmi és gazdasági látványosságokban bővelkedő programokkal. Előnyben részesülnek azok a pályázatok, amelyek egy helyi vállalkozás felkeresését is megcélozzák: hagyományos mesterséget folytató műhelyek (fafaragó, bőrműves, sajtkészítő stb.), mezőgazdasági vállalkozó, ipari egységek vagy szolgáltatók. Fontos, hogy helyi forrásokból, többségében helyi tőkével működő gazdasági egységek legyenek. Elszámolhatók az útiköltségek (üzemanyag, vonatjegy, buszjegy). A pályázatok leadási határideje április 20., eredményhirdetés április 25., kirándulások szervezése: 2022. április–június. A pályázati kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani a Háromszéki Közösségi Alapítvány irodájához (Sepsiszentgyörgy, Templom utca 1A szám) egy példányban, lepecsételve és aláírva a tanintézet vezetője által. A formanyomtatvány az alapítvány honlapjáról tölthető le: www.hka.ro. A pályázati kérelemhez csatolni kell a szakmai vezető önéletrajzát is. További információk a hka@hka.ro e-mail-címen vagy a 0267 351 959-es telefonszámon igényelhetők.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Grigore Bălan tábornok úti Salvia I. (telefon: 0267 313 513, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Dózsa György utcai Ambrózia II. gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. ma Illyefalván, csütörtökön Aldobolyban és Sepsiszentkirályban gyűjti a hulladékot (háztartási, elektronikus, illetve szelektív hulladékot: műanyagot, fémet, papírt és üveget).

ÖRMÉNY NEMZETI EST. Ma 18 órától a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Ház dísztermében tartja az év első örmény nemzeti estjét a Zöld Nap Egyesület. Davit Mamulyan, Lilit Araqelyan és Nane Sahakyan örményországi ESC-önkéntesek interaktív bemutatón ismertetik szülőföldjüket, ünnepeiket, hagyományos ételeiket.

MEGHALLGATÁS. Ráduly István, Kovászna megye prefektusa április 7-én, csütörtökön 12 órától meghallgatást tart a kézdivásárhelyi polgármesteri hivatalban. Az audienciára a

0267 315 444-es telefonszámon lehet feliratkozni.

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos online formában végzi szerkesztőségünkben az ingyenes jogi tanácsadást. A jogorvoslásra váró ügyek leírását és a kérdést a hpress@3szek.ro e-mail-címre várjuk, a levél tárgyához kérjük beírni azt, hogy Jogi tanácsadás. Kérdéseiket postacímünkre is eljuttathatják: 520003 Sepsiszentgyörgy, Mihai Viteazul tér 2. szám.

A NÉP ÜGYVÉDJE SEPSISZENTGYÖRGYÖN. A nép ügyvédje brassói területi irodájának megbízottja április 11-én, hétfőn 10 órától Sepsiszentgyörgyön a prefektúra épületében tart személyes meghallgatást. Az érdeklődők előzetesen a prefektúrán vagy a 0268 471 100-as telefonszámon jelentkezhetnek.