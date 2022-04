Szombaton és vasárnap a Giurgiu megyei Prunduban rendezik meg a hétfutamos 2022-es román motokrosszbajnokság szezonnyitó viadalát, amelynek rajtjánál ott lesznek háromszéki versenyzőink is. A sepsiszentgyörgyi Tompa Krisztián a tavaly szerzett sérülésből felépülve vág neki a friss szezonnak, míg az ozsdolai Ördög Zoltán motorváltás után reménykedik egy újabb sikeres évadban.

Ördög Zoltán idén is egy sikeres szezonban reménykedik

Sajnos, akárcsak az előző szezonokban, most sem háromszéki, hanem fővárosi kluboknak versenyeznek motokrosszosaink: a sepsiszentgyörgyi Tompa Krisztián a Steaua, míg az ozsdolai Ördög Zoltán a Top Cross TCS színeiben próbál ismét felállni a bajnoki dobogó valamelyik fokára. Az MX2-es géposztályban érdekelt Tompa 2021-ben magabiztosan nyerte a román pontvadászatot és a Balkán-bajnokságot (Bb), az MX2 Junior kategóriában motorozó Ördög tavaly a második helyen zárta a hazai küzdelemsorozatot és ötödik volt a Bb-ben.

Tompa Krisztián egy 250 cm3-es Husqvarnával vág neki a 2022-es idénynek, s tervei között a román bajnokság és a Bb mellett szerepel egypár Európa-bajnoki futam is, de érdeklődésünkre azt is elmondta, hogy ebben az évben is lesz Sepsiszentgyörgyön motokrosszverseny (a szakszövetség által kiadott versenynaptár szerint október elején rendezik meg a román pontvadászat megyeszékhelyi futamát). „A tavalyi sérülésem miatt eddig nem sokat tudtam edzeni, így a szezonnyitó prundui viadallal melegítek az aktuális évadra. Idén népesebb lesz a mezőny a román bajnokságban, emiatt pedig érdekesebb és talán szorosabb lehet a küzdelem. Itthon és a Balkán-bajnokságban egyértelműen a címvédést tűztem ki célul magamnak, míg az Eb-futamokon bízom a jó szereplésemben” – nyilatkozta érdeklődésünkre a szentgyörgyi sportoló.

A tizenöt esztendős Ördög Zoltán tavaly még egy gyári Yamahával rótta a köröket, ám mivel klubcsapata, a bukaresti Top Cross TCS idén átváltott a KTM motorkerékpárokra, így neki is át kellett nyergelnie az osztrák versenygépre. Zoltán 2022-ben három fronton próbál helytállni, hiszen a magyar és a román küzdelemsorozat mellett a Bb-ben is újra letenné a névjegyét. „Sajnos a felkészülési időszak nem úgy alakult, ahogy reméltük… Sok változás volt a klubunk háza táján, s mi pénzszűke miatt nem tudtunk részt venni a csapat spanyolországi edzőtáborán. Edzésképpen rajthoz álltunk két magyarországi futamon: Piliscséven 16., míg Esztergomban 6. volt Zoltán. Nagy terveink voltak erre a szezonra, de az anyagiak csökkenése miatt kérdés, hogy mit is tudunk belőle kivitelezni. Dobogós helyezés reményében vágunk neki a romániai idénynek, illetve a Balkán-bajnokságnak és bízunk a legjobban” – jelentette ki határozottan Ördög István, ozsdolai motorosunk édesapja.

A 2022-es román moto­krosszbajnokság versenynaptára: * 1. futam – Prundu (április 9–10.) * 2. futam – Ciolpani (május 7–8.) * 3. futam – Zernyest (június 4–5.) * 4. futam – Moreni (június 18–19.) * 5. futam – Marosvásárhely (szeptember 17–18.) * 6. futam – Sepsiszentgyörgy (október 1–2.) * 7. futam – Ciolpani (október 15–16.) * csapatbajnokság – Lugos (október 22–23.).