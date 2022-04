A PNL statútuma ugyanis előírja, hogy „rendkívüli esetekben a végrehajtó bizottság eltekinthet ettől a követelménytől”. Nicolae Ciucă 2020 októberében lett a PNL tagja, pártelnöki tisztségre való pályázási lehetőségét amiatt kellett megteremteni, mert Florin Cîţu pártelnök szombaton lemondott tisztségéből. A párt rendkívüli tisztújító kongresszusát vasárnap 11 órától tartják a parlament épületé­ben, a jelöléseket az elnöki tisztségre ma 18 óráig lehet benyújtani. (Agerpres)

VISSZATAPSOLT ELNÖK. Újabb négyéves mandátumot kapott a Román Akadémia élén Ioan-Aurel Pop. Az elnökválasztás titkos szavazással zajlott a Román Akadémia aulájában megtartott közgyűlésen, második mandátumához a régi-új elnök 142 támogató szavazatot kapott a 157 leadott

voksból. (Agerpres)

KORÁN KEZDŐDÖTT A MEDVESZEZON. Idén többször kellett már RO-ALERT üzenetet küldeni veszélyes medvék miatt Hargita megyében, de támadt már a nagyvad január végén egy férfire vadászat közben is. Egy újabb esetről Borboly Csaba megyei tanácselnök számolt be tegnap a Facebook-oldalán: Siménfalván a medve egy helyi gazda birtokán rongálta meg a gazdasági épületet, kárt tett a juhállományban és a kutyával is végzett. Borboly arra kérte a károsult gazdákat, hogy jelentsék a hasonló eseteket a polgármesteri hivatalnál és kérvényezzék a kártérítést. (Főtér)