A sikeres pályázatoknak kétszer lehet örvendeni: amikor kihirdetik az eredményt, valamint amikor lezárják az adott projektet és látszik a megvalósítás eredménye – mondta a főtanfelügyelő azon a rendhagyó sajtótájékoztatón, ahol a nyertes iskolák vezetői számoltak be terveikről. Ha az elköltött pénznek nem látszik a gyakorlati hozadéka, az érintett iskolákban nem mozdul el jó irányba a diákok iskolában tartása, akkor minden hiába volt – mondta Kiss Imre.

Az iskolaigazgatók tájékoztatásából kiderült, a felhasználható összegből majdnem mindenki fordít a délutáni felzárkóztató és felkészítő oktatásra, a tantermek felszereltségének korszerűsítésére, kirándulásokra, táborokra, az iskolaépületen belüli és az iskolaudvarra tervezett diáksarokra, a pedagógusok képzésére. Ezeken kívül az iskolavezetők néhány egyedi tervről is beszámoltak: Árapatakon élménypedagógiai foglalkozásokat szerveznek a tanítók, tanárok számára; Hidvégen a sporttevékenységekre és viselkedésterápiára helyezik a hangsúlyt; Rétyen a megelőzés érdekében különösen figyelnek azokra a családokra, ahol felmerülhet a gyermek lemorzsolódásának veszélye; Gelencén ingergazdag környezetet szeretnének kialakítani az iskolában, fontosnak tartják, hogy a diákok megismerjenek hagyományos kézműves mesterségeket, ennek érdekében tanulmányi kirándulásokat szerveznek, de iskolarádió indítása és rendkívüli gyermeknap megszervezése is a tervek között szerepel. Az egyetlen tízes osztályzatot (ez nem befolyásolja az elnyert összeget) a nagybaconi Konsza Samu Általános Iskola pályázata kapta, ahol a felkészítők képzések mellett zene és természetismereti kört indítanak, digitális eszközökkel bővítik a tantermeket, s mely iskola igazgatója, Balló Ervin azt mondta, ha a pályázatuk nem lett volna sikeres, az iskola akkor is nyertesnek számítana, mert a tantestület igazi közösségként, összefogva vett részt a pályázatírásban.

Bár a gyermeklétszám alapján a dálnoki iskola (másik két iskolával együtt) a legalacsonyabb támogatási kategóriába esett, a 91 ezer euró több, mint amit az elmúlt tíz évben kaptak, szeretnék hasznosan elkölteni digitális eszközökre, klubtevékenységekre a diákok számára, a háromhektáros iskolakert egy részének szabadidős sarokká alakítására. Zágonban figyelmet fordítanak az erőszak megelőzésére, de itt is fontos a gyermekbarát környezet kialakítása; Sepsibodokon az oltszemi diákok iskolában tartása jelent kihívást; Szentkatolnán öt iskola gondjaira figyelnek és a gimnáziumi osztályok mellett már negyediktől dolgoznak a jövőben ötödiket kezdő gyermekekkel. Bár sok pályázatban részt vesznek, Sepsikőröspatakon nehéz iskolában tartani, továbbtanulásra bírni a nagyobb diákokat, a lányok férjhez mennek, a fiúk külföldön vállalnak munkát, de szóban forgó pályázat részeként megpróbálnak vonzó tevékenységeket szervezni – közölte az igazgató.

Említett iskolákon kívül uniós támogatásban részesül a nagyborosnyói, a berecki, a bölöni, az 1. sz. zabolai, a magyarhermányi általános iskola, valamint Sepsiszentgyörgyről az Ady Endre- és a Gödri Ferenc Általános Iskola. A programok célcsoportja az V–VIII. osztály, a diáklétszámtól függően különböző támogatási kategóriákba sorolták be az iskolákat. Háromszéken három iskola a 70–91 ezer euró közötti támogatási csoportba tartozik, kilenc a közepesnek nevezett 140–182 ezer eurós csoportba és öt a legfelsőbb kategóriába, ahol a felső határ 198 800 euró. Országosan 1391 pályázatot minősítettek nyertesnek, 1114 falusi iskolát érint és 277 városi tanintézményt, közülük 417-et a legfelső támogatási kategóriába soroltak.

Madár Júlia projektfelelős tanfelügyelő értékelte az iskolák hozzáállását, annak ellenére, hogy rövid idő állt rendelkezésükre, tartalmas pályázatokat írtak, de a főtanfelügyelőhöz hasonlóan hangsúlyozta, a neheze csak ezután következik: megvalósítani, amit vállaltak.