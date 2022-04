A CIVEK minden évben díjazza az Év Civil Szervezetét, valamint az Év Önkéntesét. Előbbi díjjal a 2021-es év legsikeresebb civil programját létrehozó nonprofit szervezetet jutalmazzák – hangzott el azon a sajtótájékoztatón, amelyet a Zöld Nap Egyesület székházában tartott Ráduly Attila, a környezetvédelmi civil szervezet elnöke, Biszak Enikő, illetve Kis Emese, akik egyben zsűrizik is a jelöléseket.

„Jelenleg még elég kevés pályázat érkezett be, ezért tartottuk jónak, hogy a sajtóban népszerűsítsük a programot. Tavaly sem volt könnyű dolgunk a járványveszély miatt, de ennek ellenére számos rendezvényt szerveztünk mi, a Zöld Nap Egyesület, de a megyei partnerszervezetek is. Sok jelölés futott be, akárcsak 2020-ban, amikor szintén nem volt egyszerű az élet” – magyarázta Ráduly Attila, elmondva, hogy két kategóriában keresik a jelölteket. „Az év önkéntese esetében olyan személyeket keresünk, akik valamilyen civil szervezetnél vagy más helyeken a köz érdekében tevékenykednek, a kitüntetés célja a civil szervezeti munka széles körű társadalmi elismerése és népszerűsítése. A magánszemélyek számára kiírt Év Önkéntese díj célja, hogy kedvező irányba mozdítsa az önkéntesség társadalmi megítélését” – fejtette ki. Az Év Önkéntese benevezésnek tartalmaznia kell a nevezett adatait (név, elérhetőség, cím), rövid bemutatkozást, a benevezés indoklását, illetve minden olyan információt, amely segít a helyes döntés meghozatalában, továbbá csatolni kell a benevező adatait (név és elérhetőség). Fontos mindent pontosítani, mert bármennyire is furcsa, de akadtak csalásra hajlamos jelentkezők – magyarázták a jelenlevők. Az Év Önkéntesét 500 lejes pénzjutalomban részesítik a Multinr Kft. felajánlása révén, különdíjként pedig egy 300 lejes könyvcsomagot vihet haza a nyertes a Tortoma Könyvkiadónak köszönhetően.

A pályázati kiírás második részére háromszéki civil szervezetek pályázhatnak, de jelölhetnek kívülállók is. A jelöléshez-pályázáshoz szükséges formanyomtatványt kitöltve legkésőbb 2022. április 11-ig kell elküldeni a civilekharomszekert@yahoo.com címre.

Az Év Civil Szervezete díjat tavaly a Salvatore Egyesület nyerte el.

Az első díj – 1000 lej a Nexxon Kft. felajánlásában, a második díj – 500 lej a Multinr Kft. jóvoltából. Ugyanakkor a díjazottak egy évig megjelennek a CIVEK honlapjának címoldalán is. Az értékelést négytagú szakmai zsűri végzi társadalmi munkában. Az eredményhirdetést május elejére ígérik.