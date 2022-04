Antal Árpád a közösségi médiában ismertette, több városlakó is jelezte, hogy ijesztőnek találták a köztemető irányából hallatszó igen hangos fegyverropogást. A polgármester arra kérte az illetékes tárcavezetőt, hogy ne a város közelében tartsák a hasonló, intenzív hadgyakorlatokat. Ugyanakkor indítványozta, hogy a jövőben az ilyen jellegű műveletekről előzetesen tájékoztassák az önkormányzatot valamint a helyi sajtót is, „mert ha értesítjük időben az embereket, akkor nem rémülnek meg a fegyverek hangjától” – mutatott rá. Antal Árpád ugyanakkor nyugalomra intette a sepsiszentgyörgyieket, és arra kérte a lakosságot, ne pánikoljanak. Beszámolt továbbá arról is, hogy a sepsiszentgyörgyi hegyivadász alakulat képviselőjétől megtudta, előre betervezett gyakorlat zajlott kedden a sepsiszentgyörgyi lőtéren, melyen vaktöltényt használtak a katonák, „így éles lövedék nem tudott a városba tévedni” – tájékoztatott. Megjegyezte, hogy a gyakorlat pár napig tart még, és arra kérte a városlakókat, ez idő alatt őrizzék meg nyugalmukat. (dvk)