Könyvbemutató

A baróti Tortoma Kiadó szervezésében április 8-án, pénteken 17 órától Erdőfülében az I–IV. osztályos iskolában, illetve 19 órától Olaszteleken a helyi iskolában mutatják be Kisgyörgy Zoltán Erdővidék és Székföld, valamint Alsó-Háromszék című útikönyveit.

Színház

A sepsiszentgyörgyi M Studio mozgásszínház a Háromszék Táncstúdióban április 8-án, pénteken 19 órától Are we human or are we dancers? című előadását játssza. Koreográfus: Ioana Marchidan.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi műsorán ma 16 órától Pirula panda (magyarul beszélő), 16.45-től Halcsont (román feliratos), 18 órától Spanyol filmnapok: Párhuzamos anyák (román feliratos, a vetítés után Pedro Almodóvar új filmjéről Lázár-Prezsmer Endre beszélget Tamás Dénes íróval), 18.45-től Belfast (magyar feliratos), 20.45-től Spanyol filmnapok: Szenvedélyes szomszédok (román feliratos), 21 órától Az elveszett város (román feliratos). Pénztárnyitvatartás és telefonos helyfoglalás 10–13 és 15–21 óráig; telefon: 0787 526 102, honlap: cityplex.ro.

Zene

KONCERTEK. Ma 18 órától az Árkosi Kulturális Központban rendkívüli gitárkoncertre kerül sor. Fellép az Alexandra Petrișor és Dragoș Horghidan alkotta Duo Kitharsis. * Április 10-én,

vasárnap 18 órától Egy amerikai Párizsban címmel rendkívüli dzsesszkoncertet tartanak az Árkosi Kulturális Központban. Fellép: Ciprian Dâncu (klarinét), Anca Preda (zongora), Fazakas Attila (nagybőgő) és Gabriel Barani (dobok). Egy jegy ára 20 lej. A helyek száma korlátozott, a jegyeket előre is meg lehet vásárolni a központ székhelyén (Olt utca 6. szám) naponta 9–15 óráig (telefon: 0267 373 651).

TAVASZI KONCERTTURNÉ. Maksán április 14-én, csütörtökön 19 órától az Anna Gardenben lép fel László Attila és Vigyinszki Máté az Indulnom kell 2. című tavaszi koncertturnéján. Jegyár: 40 lej. Jegyek kaphatók Paál Rudolfnál (telefon: 0730 094 007).

Hitvilág

CSOPORTFOGLALKOZÁS. A sepsiszentgyörgyi unitárius egyháznál serdülőket nevelő szülők számára indul ingyenes csoportfoglalkozás. Az érdeklődők a lelkészi hivatalban jelentkezhetnek.

ONLINE KONFERENCIA. A vallásszabadság elnyomása témával szerveznek online konferenciát április 8-án, pénteken 14 órától, és bemutatják Tudor Petcu könyvét, mely Jehova Tanúinak üldözéséről számol be. Az esemény a következő linken érhető el: tudorpetcu.blogspot.com/p/evenimente.html.

KRISZTUS KIRÁLY-TEMPLOM. Vasárnap Urunk szenvedésének vasárnapja, virágvasárnap. A 11 órától kezdődő szentmisét barkaszenteléssel kezdik az udvaron, majd körmenetben vonulnak be a templomba. Kérik, vigyenek magukkal barkát, virágot. A szentmisék után húsvéti vásárt tartanak a hittanos gyerekek kézműves munkáiból.

SZENT JÓZSEF-TEMPLOM. Virágvasárnap délelőtt minden szentmisén lesz barkaszentelés; a 10 órakor és a 12 órakor kezdődő mise ünnepi szentmise mise lesz bevonulással, vagyis mindkét misén a templomon kívül kezdődik a szertartás.

Röviden

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. ma Aldobolyban és Sepsiszentkirályban, pénteken Árapatakon gyűjti a hulladékot (háztartási, elektronikus, illetve szelektív hulladékot: műanyagot, fémet, papírt és üveget).

A NÉP ÜGYVÉDJE SEPSISZENTGYÖRGYÖN. A nép ügyvédje brassói területi irodájának megbízottja április 11-én, hétfőn 10 órától Sepsiszentgyörgyön a prefektúra épületében tart személyes meghallgatást. Az érdeklődők előzetesen a prefektúrán vagy a 0268 471 100-as telefonszámon jelentkezhetnek.

SZAVALÓVERSENY ÉS KIÁLLÍTÁS. Április 11-én, hétfőn 17 órától Kézdivásárhelyen az Erzsébet Teremben szavalóversenyt tartanak, a rendezvény szünetében bemutatják Teleki Aranka népviselet-készítő Népi motívumok a modern ruházaton című kollekcióját. Szervezők: a Háromszéki Népfőiskola Egyesület és a Kézdiszéki Ifjúsági Szervezet.

HÚSVÉTI KÉSZÜLŐDÉS. Április 13-án, szerdán 17 órai kezdettel Erdővidék Múzeumának Kászoni Gáspár Termében ismerkedhetnek az érdeklődők a hagyományos tojásírással, a tojáspatkolás fortélyaival. Meghívottak: Zsigmond Ibolya (Kisbacon, tojásírás) és Józsa József (Bodos, tojáspatkolás). A résztvevők vigyenek magukkal nyers és főtt tojást, puha rongyot és kevés szalonnabőrt a fényezéshez.

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLATRA számíthatnak mindazok, akiket magyarságuk vagy vélhetően magyarságuk miatt jogsérelem ért. Telefon: 0741 568 527.

KÖNYVTÁR. A sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár gyermekrészlegén április 26-ig leltároznak, a részleg ez idő alatt zárva tart. Az olvasók a náluk lévő könyveket a felnőtt kölcsönzőrészlegre vihetik vissza. A Sport utcai fiókkönyvtár továbbra is a megszokott program szerint várja az olvasókat.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Grigore Bălan tábornok úti Salvia I. (telefon: 0267 313 513, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Dózsa György utcai Ambrózia II. gyógyszertár teljesít szolgálatot.