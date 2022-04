Marad a távkonzultáció

A családorvosok és a járóbeteg-szakellátásban dolgozó orvosok a továbbiakban is végezhetnek távkonzultációt a krónikus betegek és a potenciálisan fertőző betegek esetében.

Az erről szóló sürgősségi rendeletet tegnapi ülésén hagyta jóvá a kormány. Dan Cărbunaru kormányszóvivő rámutatott, a jogszabály azt is előírja, hogy a pszichiátriai terápiák, illetve a pszichológusok vagy logopédusok által nyújtott szolgáltatások esetében is alkalmazható a távkonzultáció, ezt az egészségbiztosítási kártya vagy az azt helyettesítő dokumentumok használata nélkül is érvényesnek tekintik.