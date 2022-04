Az Ifjúsági udvarról Vargha Fruzsina alpolgármester számolt be. Elmondása szerint lesz egy sportsátor, ahol különböző asztali játékokkal várják a betérőket, mellette pedig néhány szabadtéri sportág (tollaslabda, kosárlabda, grundfoci és hasonlók) kipróbálására nyílik lehetőség. És jön egy új sport, a teqball, az asztaltenisz és a lábtenisz ötvözete, amelyben a székelyudvarhelyiek máris szép eredményeket értek el. Ők fogják ezt itt bemutatni, és ha lesz érdeklődés iránta, az önkormányzat vásárolni fog néhány asztalt az iskolákba, a sportlétesítményekbe.

Egy másik övezetet a nyugalomnak, a testi-lelki egészségnek szentelnek, ott többek között jóga, kisgyermekes összejövetel, családi piknik, májusfa-öltöztetés lesz majd. Természetesen színpadot is felállítanak, ahol délutánonként helyi zenekarok lépnek fel – itt szervezik meg a már hagyományos Saint George’s Got Talent tehetségkutatót is –, esténként pedig válogatott DJ-k pörgetik a lemezeket éjfélig. Enni-inni is lehet majd a kerítésen belül, az előadó-sátorban pedig sokféle meghívottal találkozhatnak az érdeklődők: sportolókkal, vállalkozókkal, színészekkel, rendőrökkel, tűzoltókkal, de Nógrádi György biztonságpolitikai szakértővel is. Ezek mellett élő könyvtár, sulirádió, tűzzsonglőr, vakrandi, közösségi fal is színesíti a hangulatot, és elsősegély-nyújtást is lehet tanulni. A rendezvénysorozat – amelyen nem csak a fiatalokat látják szívesen – április 29-én 14 órakor a főtérről rajtol, ahonnan együtt vonulnak fel a résztvevők a dohánygyár udvarára, és ott egy color-partival (festékporos bulival) avatják fel a helyet.

Összeállt már az a koncertsor is, amelyben 11 sepsiszentgyörgyi együttes lép színpadra egymás után, április 28-án 20 órától. Ennek a produkciónak (is) Dancs Zsolt a szervezője, aki elsőként azt tartotta fontosnak kiemelni, hogy Sepsiszentgyörgy rengeteg tehetséges zenészt adott már, kis túlzással azt is ki lehet jelenteni, hogy Budapesten és Bukarestben is „alig van csapat” nélkülük. Az ötlet, hogy együtt álljanak színpadra, az István, a király rockopera tavalyi sikere után pattant ki, és a Made in Sepsi remélhetőleg új lendületet ad a járvány által megviselt helybeli csapatoknak. Műszakilag nagyon nagy kihívás lesz 11 zenekart gyors egymásutánban külön behangosítani, -keverni, látványelemekkel is feldobni, de megoldják. A koncert két és fél, három órát fog tartani, minden együttes 15 percig zenél, a végén pedig mindannyian együtt állnak a közönség elé. Műfajilag nagyon színes lesz az előadás, dzsessz, blues, rock, pop, etno és más könnyűzenei jellegű muzsikával. A zenekarok összeválogatásáról Kolumbán Zenge számolt be: az elgondolás az volt, hogy a helyi könnyűzene meghatározó zenészeinek legyen egy gálaestjük, amit inkább ők rakjanak össze, mint külső emberek. Ezt meghirdették két körben is (az első határidőt meghosszabbították), feltétel az volt, hogy sepsiszentgyörgyiek legyenek a fellépők és saját dalaikat adják elő. Befutott 19 jelentkező, akik közül kettő objektív okokból visszalépett, hatot pedig kizártak, mivel nem helybeliek; a megmaradt 11-ből 4 diákzenekar (Álljunk meg!, Silent Stories, Taking Back July, House of Pioneers), 7 pedig „veteránokból” áll (White Betty – Fehér Böske, Szabadon Eladom, Parallel Lives, Evilági, Moni Acoustique, Snaps&Voces&Slang Gospel Band, Szalonspicc).

Új helyszíne a városnapoknak a nemrég felújított református vártemplom udvara is, ahol szombaton és vasárnap a hely szellemének megfelelő rendezvényeket tartanak: gyermekfoglalkozást, gyermekkoncerteket (a Tekergők együttes Égen-földön előadását, illetve a Szeretetből hálót fonni című produkciót), egyházi kézműves vásárt, de bibliai szabadulószobát és imasétányt is kialakítanak.

Tovább bővült a kulturális hét programja is, április 25-én (hétfőn) Csenki Attila és Benk Dénes stand-up comedy estjét a Tamási Áron Színház nagytermében tartják, csütörtökön 16 órától a Székely Mikó Kollégium 1893 és 2021 közötti ballagási tablóiról készült albumot mutatják be, 18 órától az unitárius templomban a Háromszéki Hímzőkör kiállítása nyílik meg, a Park vendéglőben pedig ugyanakkor divatbemutató kezdődik, a sepsiszentgyörgyi és kézdivásárhelyi Krea­Kids Stúdió diákjainak öltözékeiből. Jegyet most már mindenre lehet kapni, a főtéri irodában reggel 8-tól, 16 óra után pedig az interneten is. A teljes program, időpontokkal, helyszínekkel és minden egyéb tudnivalóval a www.szentgyorgynapok.ro honlapon követhető.